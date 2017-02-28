В Саратовской области четвертый раз за месяц напали на медиков

В Красноармейске Саратовской области посетитель больницы напал на фельдшера скорой и медсестру.
Инцидент произошел во вторник днем в районной больнице, куда 30-летний мужчина пришел навестить брата. В это время в учреждение прибыла бригада скорой помощи, фельдшер которой не пропустил посетителя в реанимацию. В ответ мужчина нанес ему несколько ударов в лицо.
Также дебошир ударил по лицу медицинскую сестру, которая попыталась вмешаться в конфликт. После нападения фельдшеру потребовалась госпитализация, сообщает СУ СК по региону. Проводится доследственная проверка.
Это уже четвертый случай нападения на сотрудника скорой помощи в регионе. 11 февраля в Саратове трое мужчин вызвали скорую и напали на девушку-фельдшера. 24 февраля в Энгельсе медики прибыли на вызов к 35-летней женщине, пьяная женщина ударила 38-летнего врача шариковой ручкой в затылок. 25 февраля родственник пациента саратовской больницы ударил фельдшера в лицо.
Также дебошир ударил по лицу медицинскую сестру, которая попыталась вмешаться в конфликт. После нападения фельдшеру потребовалась госпитализация, сообщает СУ СК по региону. Проводится доследственная проверка.
Это уже четвертый случай нападения на сотрудника скорой помощи в регионе. 11 февраля в Саратове трое мужчин вызвали скорую и напали на девушку-фельдшера. 24 февраля в Энгельсе медики прибыли на вызов к 35-летней женщине, пьяная женщина ударила 38-летнего врача шариковой ручкой в затылок. 25 февраля родственник пациента саратовской больницы ударил фельдшера в лицо.
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