Троим саратовцам предъявлены обвинения в попытке изнасилования фельдшера

27-летняя женщина, медик скорой помощи, подверглась нападению пятерых мужчин в квартире, куда приехала на вызов. Но задержаны пока только трое из них.
В Следственном комитете сообщили, что подозреваемым предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и попытке изнасилования фельдшера.
Следственный комитет: «Задержаны трое подозреваемых. В настоящее время трем мужчинам предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу».
Нападение на медика произошло накануне. Фельдшер прибыла на вызов в дом на Шелковичной улице в Саратове — поступило обращение от 41-летнего местного жителя о резком ухудшении состояния здоровья. Но, кроме него, в квартире находились четверо его знакомых.
Когда женщина поднялась в квартиру, за ней закрыли дверь. Один из мужчин заявил, что не выпустит ее. Медик укрылась в ванной, откуда позвонила диспетчеру скорой, которая в свою очередь связалась с полицией.
Следственный комитет: « В связи с тем, что медицинскому работнику стали поступать угрозы о применении насилия от находившихся в квартире мужчин, женщина вышла из ванной комнаты. Тогда двое из присутствующих стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения».
В группу, которая занимается этим делом, вошли самые опытные следователи и криминалисты.
Следственный комитет: «Задержаны трое подозреваемых. В настоящее время трем мужчинам предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу».
Нападение на медика произошло накануне. Фельдшер прибыла на вызов в дом на Шелковичной улице в Саратове — поступило обращение от 41-летнего местного жителя о резком ухудшении состояния здоровья. Но, кроме него, в квартире находились четверо его знакомых.
Когда женщина поднялась в квартиру, за ней закрыли дверь. Один из мужчин заявил, что не выпустит ее. Медик укрылась в ванной, откуда позвонила диспетчеру скорой, которая в свою очередь связалась с полицией.
Следственный комитет: « В связи с тем, что медицинскому работнику стали поступать угрозы о применении насилия от находившихся в квартире мужчин, женщина вышла из ванной комнаты. Тогда двое из присутствующих стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения».
В группу, которая занимается этим делом, вошли самые опытные следователи и криминалисты.
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