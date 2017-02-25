В Саратове родственник пациента разбил лицо фельдшеру скорой

В приемном отделении саратовской больницы родственник пациента набросился на фельдшера скорой помощи и ударил его головой в лицо.
Как рассказал пресс-секретарь саратовского Минздрава Александр Колоколов, инцидент произошел сегодня около 7:00 (по Москве).
Александр Колоколов, в пресс-секретарь саратовского Минздрава: «Что стало причиной конфликта между медработниками и сопровождающим пациентку, пока неизвестно, но молодой человек ударил головой фельдшера в лицо. Мужчина был задержан правоохранительными органами».
Сообщается, что пострадавший медик госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.
В пресс-службе УМВД по Саратовской области подтвердили, что утром из больницы №9 был доставлен молодой человек, нанесший удар по лицу фельдшеру бригады скорой помощи, передает ТАСС.
Мужчина задержан, в отношении него составлен административный протокол. Нападение на медика квалифицировано как хулиганские действия.
Добавим, что это уже не первый случай нападения на сотрудников скорой помощи. Так, 11 февраля в Саратове трое мужчин напали на девушку-фельдшера, прибывшую на вызов, и попытались ее изнасиловать. Девушке удалось закрыться в ванной комнате и вызвать помощь.
Александр Колоколов, в пресс-секретарь саратовского Минздрава: «Что стало причиной конфликта между медработниками и сопровождающим пациентку, пока неизвестно, но молодой человек ударил головой фельдшера в лицо. Мужчина был задержан правоохранительными органами».
Сообщается, что пострадавший медик госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.
В пресс-службе УМВД по Саратовской области подтвердили, что утром из больницы №9 был доставлен молодой человек, нанесший удар по лицу фельдшеру бригады скорой помощи, передает ТАСС.
Мужчина задержан, в отношении него составлен административный протокол. Нападение на медика квалифицировано как хулиганские действия.
Добавим, что это уже не первый случай нападения на сотрудников скорой помощи. Так, 11 февраля в Саратове трое мужчин напали на девушку-фельдшера, прибывшую на вызов, и попытались ее изнасиловать. Девушке удалось закрыться в ванной комнате и вызвать помощь.
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