Еда живая и мёртвая
Еда живая и мёртвая 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.02, 11:17

В Саратове родственник пациента разбил лицо фельдшеру скорой

3 комментария

В Саратове родственник пациента разбил лицо фельдшеру скорой

В Саратове родственник пациента разбил лицо фельдшеру скорой

В приемном отделении саратовской больницы родственник пациента набросился на фельдшера скорой помощи и ударил его головой в лицо.

Как рассказал пресс-секретарь саратовского Минздрава Александр Колоколов, инцидент произошел сегодня около 7:00 (по Москве).

Александр Колоколов, в пресс-секретарь саратовского Минздрава: «Что стало причиной конфликта между медработниками и сопровождающим пациентку, пока неизвестно, но молодой человек ударил головой фельдшера в лицо. Мужчина был задержан правоохранительными органами».

Сообщается, что пострадавший медик госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.

В пресс-службе УМВД по Саратовской области подтвердили, что утром из больницы №9 был доставлен молодой человек, нанесший удар по лицу фельдшеру бригады скорой помощи, передает ТАСС.

Мужчина задержан, в отношении него составлен административный протокол. Нападение на медика квалифицировано как хулиганские действия.

Добавим, что это уже не первый случай нападения на сотрудников скорой помощи. Так, 11 февраля в Саратове трое мужчин напали на девушку-фельдшера, прибывшую на вызов, и попытались ее изнасиловать. Девушке удалось закрыться в ванной комнате и вызвать помощь.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru