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  • 25.02, 14:19
В Великом Новгороде арестован пациент, избивший двух женщин-медиков. аресты, Великий Новгород, драки и избиения, медицина, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Великом Новгороде арестован пациент, избивший двух женщин-медиков

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В Великом Новгороде арестован пациент, избивший двух <nobr>женщин-медиков</nobr>

В Великом Новгороде арестован пациент, избивший двух женщин-медиков

В Великом Новгороде арестован пациент, избивший двух <nobr>женщин-медиков</nobr>

    Суд на два месяца заключил под стражу жителя Великого Новгорода, обвиняемого в нападении на медиков и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов.

    В Великом Новгороде арестован дебошир, устроивший драку в больнице и полиции. Мужчине 1978 года рождения предъявлено обвинение в нанесении побоев сотрудникам медучреждения, оскорблении и применении насилия в отношении полиции, сообщили в Следственном комитете.

    Анастасия Садриева, представитель СУ СК по Новгородской области: «Новгородский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на 2 месяца гражданина, обвиняемого в нападении на медперсонал больницы и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов в Великом Новгороде».

    В ночь на 23 февраля скорая привезла из городского кафе в одну из новгородских больниц нетрезвого пациента с рваной раной головы. В приемном покое агрессивный мужчина набросился на сотрудниц больницы и избил их. Инцидент сняла камера видеонаблюдения. На записи видно, как пациент наносит сокрушительные удары по голове сначала одной женщины, она падает, затем гонится за второй.

    В итоге санитарку с переломом лицевых костей направили в отделение челюстно-лицевой хирургии. А медсестра получила сотрясение мозга, ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

    Злоумышленника доставили в отделение полиции, но там мужчина снова затеял драку — оскорбил нецензурными словами полицейского и ударил его.

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