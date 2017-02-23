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  • 23.02, 15:17

Пьяный пациент избил медсестру и санитарку в новгородской больнице

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Пьяный пациент избил медсестру и санитарку в новгородской больнице

Пьяный пациент избил медсестру и санитарку в новгородской больнице

Нетрезвый мужчина, которого доставили в медучреждение на скорой, нанес тяжелые травмы сотрудникам Новгородской областной клинической больницы.

Минувшей ночью бригада скорой помощи привезла в ОКБ из городского кафе мужчину 1978 года рождения с равной раной на лице.

Пресс-служба регионального департамента здравоохранения: «Он был нетрезв и агрессивен».

В приемном покое мужчина избил сотрудниц больницы. Пострадал и охранник ОКБ, который пытался его утихомирить. Санитарку с переломом лицевых костей направили в отделение челюстно-лицевой хирургии. А медсестра получила сотрясение мозга, ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Дебошира задержали прибывшие на место полицейские. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, передает «Интерфакс».

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