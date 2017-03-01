В ДНР объяснили отличие внешнего управления от национализации

Сегодня практически на всех украинских предприятиях, расположенных на территории провозглашенной Донецкой народной республики, было введено внешнее управление. Как заявил глава ДНР, речь идет почти о 40 компаниях. Именно сегодня истек срок ультиматума, который Донецк и Луганск предъявили Киеву
из-за транспортной блокады, устроенной радикалами.
Теперь Донецкий металлургический завод, как и еще ряд крупнейших заводов и шахт Донбасса, неподконтрольны Украине. Главы ДНР и ЛНР в начале недели объявили Киеву ультиматум: если транспортная блокада не будет снята, на всех местных предприятиях украинской юрисдикции будет введено внешнее государственное управление. Срок ультиматума истек в полночь.
Внешние управляющие уже с утра начали работу на предприятиях. Это, как говорят в республиках, ответная мера на транспортную блокаду.
До сих пор эти предприятия платили в Киев налоги, на которые Украина жила и воевала. Донбасс, даже отделенный, приносил 10% дохода в украинский бюджет. В ДНР и ЛНР, понимая неразрывность экономических связей с той стороной, принимали это, чтобы сохранить производство и рабочие места для жителей Донбасса. Но блокада путей все изменила. Из-за проблем с поставками сырья и сбытом продукции уже встали Донецкий, Енакиевский и Макеевский металлургические заводы. Десятки тысяч людей отправлены в вынужденные отпуска.
В ДНР и ЛНР дали понять: если Киев не в состоянии контролировать свои рельсы, то Донбасс готов отказаться от экономических связей с Украиной, поменять деловых партнеров. Известно, что уже ведутся переговоры со странами СНГ, в том числе и с Россией, чтобы как можно быстрее запустить остановленные заводы. При этом, как отмечают местные власти, введение внешнего управления на предприятиях не означает лишение права собственности для их владельцев, то есть это не национализация.
Алексей Грановский, и. о. министра промышленности и торговли ДНР: «Внешнее управление можно сравнить с автомобилем, на который вам дали доверенность. Вы им управляете, вкладываете в него денежки, чтобы он ездил, меняете резину, делаете ремонт двигателя. Но вашим он от этого не становится».
Что касается транспортной блокады, то она продолжается. Накануне, как сообщили активисты, их пытались штурмовать неизвестные люди. В результате потасовок несколько участников блокады получили ранения. Правоохранительные органы задержали 37 человек с нападающей стороны. Власти Украины, осуждая на словах «рельсовую войну», по-прежнему не предпринимают никаких действий для того, чтобы прекратить блокаду.
Внешние управляющие уже с утра начали работу на предприятиях. Это, как говорят в республиках, ответная мера на транспортную блокаду.
До сих пор эти предприятия платили в Киев налоги, на которые Украина жила и воевала. Донбасс, даже отделенный, приносил 10% дохода в украинский бюджет. В ДНР и ЛНР, понимая неразрывность экономических связей с той стороной, принимали это, чтобы сохранить производство и рабочие места для жителей Донбасса. Но блокада путей все изменила. Из-за проблем с поставками сырья и сбытом продукции уже встали Донецкий, Енакиевский и Макеевский металлургические заводы. Десятки тысяч людей отправлены в вынужденные отпуска.
В ДНР и ЛНР дали понять: если Киев не в состоянии контролировать свои рельсы, то Донбасс готов отказаться от экономических связей с Украиной, поменять деловых партнеров. Известно, что уже ведутся переговоры со странами СНГ, в том числе и с Россией, чтобы как можно быстрее запустить остановленные заводы. При этом, как отмечают местные власти, введение внешнего управления на предприятиях не означает лишение права собственности для их владельцев, то есть это не национализация.
Алексей Грановский, и. о. министра промышленности и торговли ДНР: «Внешнее управление можно сравнить с автомобилем, на который вам дали доверенность. Вы им управляете, вкладываете в него денежки, чтобы он ездил, меняете резину, делаете ремонт двигателя. Но вашим он от этого не становится».
Что касается транспортной блокады, то она продолжается. Накануне, как сообщили активисты, их пытались штурмовать неизвестные люди. В результате потасовок несколько участников блокады получили ранения. Правоохранительные органы задержали 37 человек с нападающей стороны. Власти Украины, осуждая на словах «рельсовую войну», по-прежнему не предпринимают никаких действий для того, чтобы прекратить блокаду.
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