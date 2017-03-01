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  • 01.03, 03:12

ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях

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ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях

ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях

Власти ДНР и ЛНР с этого дня ввели «внешнее государственное управление» на украинских предприятиях, расположенных на территории республик.

Это решение было принято главами республик на фоне продолжающейся блокады Донбасса со стороны украинских радикалов при молчаливом согласии официального Киева. Для контроля за переходом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление в ДНР и ЛНР созданы специальные штабы, в них вошли представители работников предприятий, местных профсоюзов, общественных движений и депутаты местных собраний.

В поддержку этого решения властей в ДНР и ЛНР прошли многотысячные митинги, участники которых потребовали от Киева прекратить блокаду региона, сообщает ТАСС.

В ДНР 1 марта окрестили «Прощай, Украина». Власти республик ранее потребовали от Киева отменить блокаду Донбасса до начала весны, так как эти действия нарушают минские соглашения.

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