«Прощай, Украина!»: Захарченко заявил о переводе всех предприятий под юрисдикцию ДНР

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что с 1 марта все предприятия, находящиеся на территории непризнанной республики, перейдут в правовое поле ДНР.
Александр Захарченко: «До среды 00:00 часов будет перерегистрация всех предприятий в правовое поле ДНР. Если этого не будет сделано, все эти предприятия в среду с 00:00 часов перейдут в нашу юрисдикцию. Это касается всех предприятий — и стадионов, и гостиниц».
Глава самопровозглашенной ДНР отметил, что поправки в соответствующий законопроект парламент примет уже в понедельник. После этого все предприятия на территории ДНР переориентируются на другие рынки сбыта. По словам Захарченко, они будут ориентированы на Российскую Федерацию и на 70% смогут наполнить бюджет ДНР, передает «Интерфакс».
За процессом перехода предприятий в юрисдикцию ДНР будет следить специальный штаб, который обеспечит выплату зарплаты и сохранение рабочих мест.
Александр Захарченко: «Это целая процедура — собственники должны выплатить зарплату, сохранить определенные социальные льготы. Если они закрывают — должны обеспечить заработной платой. За выполнением этих условий будет следить специальный штаб».
При этом Захарченко подчеркнул, что решение о переводе предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление в первую очередь связано с действиями Украины, устроившей блокаду Донбасса.
Александр Захарченко: «Первое число будет называться „Прощай, Украина“. Этой блокадой она делала все, чтобы заставить нас страдать. Но не мы нуждаемся в угле, металлоломе — это надо Украине. Это была большая ошибка Порошенко».
Ранее главы ДНР и ЛНР потребовали от Киева снять блокаду Донбасса до начала весны, так как это нарушает минские соглашения. При этом главы ДНР и ЛНР выдвинули Киеву условия: если блокада Донбаса не будет снята до весны, ополченцы возьмут под свой контроль все предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.
Глава самопровозглашенной ДНР отметил, что поправки в соответствующий законопроект парламент примет уже в понедельник. После этого все предприятия на территории ДНР переориентируются на другие рынки сбыта. По словам Захарченко, они будут ориентированы на Российскую Федерацию и на 70% смогут наполнить бюджет ДНР, передает «Интерфакс».
За процессом перехода предприятий в юрисдикцию ДНР будет следить специальный штаб, который обеспечит выплату зарплаты и сохранение рабочих мест.
Александр Захарченко: «Это целая процедура — собственники должны выплатить зарплату, сохранить определенные социальные льготы. Если они закрывают — должны обеспечить заработной платой. За выполнением этих условий будет следить специальный штаб».
При этом Захарченко подчеркнул, что решение о переводе предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление в первую очередь связано с действиями Украины, устроившей блокаду Донбасса.
Александр Захарченко: «Первое число будет называться „Прощай, Украина“. Этой блокадой она делала все, чтобы заставить нас страдать. Но не мы нуждаемся в угле, металлоломе — это надо Украине. Это была большая ошибка Порошенко».
Ранее главы ДНР и ЛНР потребовали от Киева снять блокаду Донбасса до начала весны, так как это нарушает минские соглашения. При этом главы ДНР и ЛНР выдвинули Киеву условия: если блокада Донбаса не будет снята до весны, ополченцы возьмут под свой контроль все предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.
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