Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.02, 16:20

«Прощай, Украина!»: Захарченко заявил о переводе всех предприятий под юрисдикцию ДНР

1 комментарий

«Прощай, Украина!»: Захарченко заявил о переводе всех предприятий под юрисдикцию ДНР

«Прощай, Украина!»: Захарченко заявил о переводе всех предприятий под юрисдикцию ДНР

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что с 1 марта все предприятия, находящиеся на территории непризнанной республики, перейдут в правовое поле ДНР.

Александр Захарченко: «До среды 00:00 часов будет перерегистрация всех предприятий в правовое поле ДНР. Если этого не будет сделано, все эти предприятия в среду с 00:00 часов перейдут в нашу юрисдикцию. Это касается всех предприятий — и стадионов, и гостиниц».

Глава самопровозглашенной ДНР отметил, что поправки в соответствующий законопроект парламент примет уже в понедельник. После этого все предприятия на территории ДНР переориентируются на другие рынки сбыта. По словам Захарченко, они будут ориентированы на Российскую Федерацию и на 70% смогут наполнить бюджет ДНР, передает «Интерфакс».

За процессом перехода предприятий в юрисдикцию ДНР будет следить специальный штаб, который обеспечит выплату зарплаты и сохранение рабочих мест.

Александр Захарченко: «Это целая процедура — собственники должны выплатить зарплату, сохранить определенные социальные льготы. Если они закрывают — должны обеспечить заработной платой. За выполнением этих условий будет следить специальный штаб».

При этом Захарченко подчеркнул, что решение о переводе предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление в первую очередь связано с действиями Украины, устроившей блокаду Донбасса.

Александр Захарченко: «Первое число будет называться „Прощай, Украина“. Этой блокадой она делала все, чтобы заставить нас страдать. Но не мы нуждаемся в угле, металлоломе — это надо Украине. Это была большая ошибка Порошенко».

По словам главы самопровозглашенной республики, «теперь в Украине началась блокада со стороны ДНР и ЛНР» и добавил, что Донбасс больше не будет продавать уголь Украине. Перестроить же предприятия Захарченко обещал в течение двух-трех месяцев.

Ранее главы ДНР и ЛНР потребовали от Киева снять блокаду Донбасса до начала весны, так как это нарушает минские соглашения. При этом главы ДНР и ЛНР выдвинули Киеву условия: если блокада Донбаса не будет снята до весны, ополченцы возьмут под свой контроль все предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.

Новости по теме

Кризис на Украине

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru