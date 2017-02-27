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  • 27.02, 11:47

Главы ДНР и ЛНР потребовали снять блокаду Донбасса до 1 марта

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Главы ДНР и ЛНР потребовали снять блокаду Донбасса до 1 марта

Главы ДНР и ЛНР потребовали снять блокаду Донбасса до 1 марта

Главы ДНР и ЛНР потребовали от Киева снять блокаду Донбасса до начала весны, так как это нарушает минские соглашения.

Главы ДНР и ЛНР выдвинули Киеву условия: если блокада Донбаса не будет снята до весны, ополченцы возьмут под свой контроль все предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.

Заявление глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого размещено на сайте Луганского информцентра.

Из текста заявления: «Мы вынуждены объявить, что, если до 00.00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введём внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР».

Захарченко и Плотницкий подчеркивают, что Киев использует радикалов для преступных целей и политической выгоды. Кроме блокады железнодорожных путей Украины угрожает блокадой автомобильных дорог, соединяющих республики Донбасса с Украиной. Такие действия противоречат минским соглашениям и бьют по собственным гражданам.

Из текста заявления: «Это прямо противоречит духу и букве Минских соглашений, и в принципе характеризует нынешнее руководство Украины как неспособное позаботиться о гражданах».

Главы республик заявляют, что многие предприятия на территориях ДНР и ЛНР были вынуждены остановить свою работу.

Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков призывал полностью блокировать торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса , за исключением так называемых критических товаров.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Перебои с поставками топлива привели к введению режима чрезвычайной ситуации в сфере энергетики на Украине.

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