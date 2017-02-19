Рельсовая война: как Донбасс выживает в условиях угольной блокады

На Украине — чрезвычайное положение, нечем топить. Поставки угля с Донбасса заблокированы добровольческими батальонами — уверяют, чтобы не поддерживать сепаратистов. Но в Киеве считают — чтобы снова вывести людей на улицы. Гражданская война всех со всеми, в промышленных масштабах: в Мелитополе собирают на заводах митинги — восстановите связи с Россией, иначе не выжить. В Енакиеве заканчивается сырье — его в ДНР везли с Украины, если металлургический завод остановится, 15 тысяч человек останутся без работы.
Корреспондент НТВ Инна Осипова попыталась понять масштаб бедствия — ведь и на Украине, и в Донбассе людям надо на что-то жить и чем-то согреваться.
На Украине их уже называют «батальоном Карениной». Они готовы и день, и ночь стоять, лежать, отжиматься на рельсах, лишь бы не дать стране угля с Донбасса. Вот только бьет эта рельсовая война куда больше по самой Украине, ее экономике и населению. В Киеве не скрывают — почти половина антрацита, высококачественного угля, закупалась в Донбассе. Сейчас только на одной станции Ясиноватая под Донецком — сотни вагонов с грузом, который не доехал на ту сторону. На Украине готовят население к веерным отключениям, а металлургические предприятия — к остановкам.
В Донбассе блокада отразилась на поставках сырья для Енакиевского и Алчевского заводов. Шахты республиканского подчинения в основном добывают уголь для нужд внутри ДНР и ЛНР. На экспорт больше работают частные шахты, и они пока не снижают темпы. То есть шахта найдет новых покупателей, а вот Славянская ТЭС на той стороне найти такой же уголь сможет разве что в ЮАР или в США, и то не в этом отопительном сезоне.
Донбасс за три года научился выживать в условиях войны и экономической блокады со стороны Украины. Их отрезали от связи — они оперативно создали на базе сбежавшего из региона киевского сотового оператора свою компанию «Феникс». Их отрезали от финансовой системы, вывезли украинские банки — они открыли свои, республиканские. Перестали поступать гривны — перешли на рубли. И хотя республики официально не признаны, но все международные платежи проходят, нашли законные способы.
Война войной, а экономические связи с Донбассом Украина обрывать сама не хочет. На территории республик продолжает работать немало украинских предприятий, которые ведут бизнес с обеими сторонами. Такие предприятия платят налоги в украинский бюджет. Республики на первых порах ввели для них минимальные сборы, понимая, что разом перестроиться со старых экономических рельсов на новые им будет сложно — нужные новые контракты на закупки и поставки. Но из-за блокады «патриотов» бюджеты ДНР и ЛНР ,конечно, понесут потери , временные. Восполнить их решили как раз за счет украинских предприятий с местным адресом. Скоро они должны будут платить налоги полностью, или будет вводиться внешнее управления, без лишения прав собственности. По сути, те , кто остается под Украиной, попадут под двойное налогообложение. Это их личный выбор — говорят в ДНР.
Подробности — в репортаже.
На Украине их уже называют «батальоном Карениной». Они готовы и день, и ночь стоять, лежать, отжиматься на рельсах, лишь бы не дать стране угля с Донбасса. Вот только бьет эта рельсовая война куда больше по самой Украине, ее экономике и населению. В Киеве не скрывают — почти половина антрацита, высококачественного угля, закупалась в Донбассе. Сейчас только на одной станции Ясиноватая под Донецком — сотни вагонов с грузом, который не доехал на ту сторону. На Украине готовят население к веерным отключениям, а металлургические предприятия — к остановкам.
В Донбассе блокада отразилась на поставках сырья для Енакиевского и Алчевского заводов. Шахты республиканского подчинения в основном добывают уголь для нужд внутри ДНР и ЛНР. На экспорт больше работают частные шахты, и они пока не снижают темпы. То есть шахта найдет новых покупателей, а вот Славянская ТЭС на той стороне найти такой же уголь сможет разве что в ЮАР или в США, и то не в этом отопительном сезоне.
Донбасс за три года научился выживать в условиях войны и экономической блокады со стороны Украины. Их отрезали от связи — они оперативно создали на базе сбежавшего из региона киевского сотового оператора свою компанию «Феникс». Их отрезали от финансовой системы, вывезли украинские банки — они открыли свои, республиканские. Перестали поступать гривны — перешли на рубли. И хотя республики официально не признаны, но все международные платежи проходят, нашли законные способы.
Война войной, а экономические связи с Донбассом Украина обрывать сама не хочет. На территории республик продолжает работать немало украинских предприятий, которые ведут бизнес с обеими сторонами. Такие предприятия платят налоги в украинский бюджет. Республики на первых порах ввели для них минимальные сборы, понимая, что разом перестроиться со старых экономических рельсов на новые им будет сложно — нужные новые контракты на закупки и поставки. Но из-за блокады «патриотов» бюджеты ДНР и ЛНР ,конечно, понесут потери , временные. Восполнить их решили как раз за счет украинских предприятий с местным адресом. Скоро они должны будут платить налоги полностью, или будет вводиться внешнее управления, без лишения прав собственности. По сути, те , кто остается под Украиной, попадут под двойное налогообложение. Это их личный выбор — говорят в ДНР.
Подробности — в репортаже.
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