Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.02, 07:56
Топливная война: угольная блокада Донбасса бьет по простым украинцам. Украина, уголь, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Топливная война: угольная блокада Донбасса бьет по простым украинцам

5 комментариев
Топливная война: угольная блокада Донбасса бьет по простым украинцам

Топливная война: угольная блокада Донбасса бьет по простым украинцам

Топливная война: угольная блокада Донбасса бьет по простым украинцам

    Президент Украины Пётр Порошенко объявил о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергобезопасности страны. Учитывая, что на Украине ранее была объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике, Киев, видимо, осознал, к чему может привести транспортная блокада Донбасса.

    В конце января группа радикалов, среди которых были депутаты Верховной рады, перекрыла железную дорогу, по которой из Донбасса везли уголь. А накануне они заявили, что начали блокировать и автодороги. Теплоэлектростанции, крупнейшие предприятия страны — на грани остановки.

    Порошенко заявил, что эта блокада создаст проблемы и Донбассу, где без работы останутся чуть ли не десятки тысяч человек. Впрочем, эта рельсовая война сейчас куда больше бьет по самой Украине, ее экономике и населению, чем по ДНР и ЛНР. В Киеве не скрывают — почти половина антрацита, высококачественного угля, закупалась в Донбассе.

    На антраците работают теплоэлектростанции сразу нескольких областей — Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и других. Теперь население готовят к веерным отключениям, а крупнейшие металлургические предприятия — к остановкам. Причем заводам с непрерывным циклом литья это грозит полным уничтожением. Руководство Авдеевского коксохима уже заявило, что рельсовые активисты нанесли им удар в спину — 4 тысячи сотрудников рискуют остаться без работы , а 18 тысяч жителей города — без тепла и электричества. Президент Порошенко дал понять радикальным патриотам: такими методами им в этой войне не победить.

    Подробности — в материале «Итогов дня».

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru