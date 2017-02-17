Топливная война: угольная блокада Донбасса бьет по простым украинцам

Президент Украины Пётр Порошенко объявил о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергобезопасности страны. Учитывая, что на Украине ранее была объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике, Киев, видимо, осознал, к чему может привести транспортная блокада Донбасса.
В конце января группа радикалов, среди которых были депутаты Верховной рады, перекрыла железную дорогу, по которой из Донбасса везли уголь. А накануне они заявили, что начали блокировать и автодороги. Теплоэлектростанции, крупнейшие предприятия страны — на грани остановки.
Порошенко заявил, что эта блокада создаст проблемы и Донбассу, где без работы останутся чуть ли не десятки тысяч человек. Впрочем, эта рельсовая война сейчас куда больше бьет по самой Украине, ее экономике и населению, чем по ДНР и ЛНР. В Киеве не скрывают — почти половина антрацита, высококачественного угля, закупалась в Донбассе.
На антраците работают теплоэлектростанции сразу нескольких областей — Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и других. Теперь население готовят к веерным отключениям, а крупнейшие металлургические предприятия — к остановкам. Причем заводам с непрерывным циклом литья это грозит полным уничтожением. Руководство Авдеевского коксохима уже заявило, что рельсовые активисты нанесли им удар в спину — 4 тысячи сотрудников рискуют остаться без работы , а 18 тысяч жителей города — без тепла и электричества. Президент Порошенко дал понять радикальным патриотам: такими методами им в этой войне не победить.
Подробности — в материале «Итогов дня».
Порошенко заявил, что эта блокада создаст проблемы и Донбассу, где без работы останутся чуть ли не десятки тысяч человек. Впрочем, эта рельсовая война сейчас куда больше бьет по самой Украине, ее экономике и населению, чем по ДНР и ЛНР. В Киеве не скрывают — почти половина антрацита, высококачественного угля, закупалась в Донбассе.
На антраците работают теплоэлектростанции сразу нескольких областей — Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и других. Теперь население готовят к веерным отключениям, а крупнейшие металлургические предприятия — к остановкам. Причем заводам с непрерывным циклом литья это грозит полным уничтожением. Руководство Авдеевского коксохима уже заявило, что рельсовые активисты нанесли им удар в спину — 4 тысячи сотрудников рискуют остаться без работы , а 18 тысяч жителей города — без тепла и электричества. Президент Порошенко дал понять радикальным патриотам: такими методами им в этой войне не победить.
Подробности — в материале «Итогов дня».
Комментарии