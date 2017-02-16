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  • 17.02, 07:58

Украинские радикалы начали блокировать автодороги в Донбасс

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Украинские радикалы начали блокировать автодороги в Донбасс

Украинские радикалы начали блокировать автодороги в Донбасс

Украинские радикалы начали блокировать автодороги в Донбасс
  • Фото: Семен Семенченко /facebook.com

    • Украинские радикалы решили блокировать автодороги, ведущие в Донбасс. В Луганской области уже появился первый блокпост.

    Заблокировать транспортное сообщение с Донбассом решили активисты, называющие себя «Штабом блокады торговли с оккупантами». Ранее они заблокировали железнодорожные пути.

    Из сообщения «Штаба блокады»: «Сегодня ветераны войны за независимость, общественные активисты и волонтеры открыли первый блокпост для перекрытия поставок контрабанды и контрафакта, осуществляемых автомобильным транспортом. Блокпост находится вблизи поселка Золотое Луганской области».

    ШТАБ БЛОКАДИ ТОРГІВЛІ З ОКУПАНТАМИ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПОЧАТОК ПЕРЕКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТОРГІВЛІ НА КРОВІ

    Сьогодні ве…

    Опубликовано Штаб блокади торгівлі з окупантами 16 февраля 2017 г.


    Блокировка железной дороги, по которой из Донбасса поставлялся уголь, уже привела к режиму введения ЧС на Украине. Сегодня президент страны Пётр Порошенко заявил, что перекрытие железнодорожных путей в Донбассе является дестабилизирующим фактором, и пообещал решить проблему. Меры для нейтрализации угрозы энергетической безопасности страны должен выработать украинский Совет национальной безопасности и обороны.

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