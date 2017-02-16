Украинские радикалы начали блокировать автодороги в Донбасс

Украинские радикалы решили блокировать автодороги, ведущие в Донбасс. В Луганской области уже появился первый блокпост.
Заблокировать транспортное сообщение с Донбассом решили активисты, называющие себя «Штабом блокады торговли с оккупантами». Ранее они заблокировали железнодорожные пути.
Из сообщения «Штаба блокады»: «Сегодня ветераны войны за независимость, общественные активисты и волонтеры открыли первый блокпост для перекрытия поставок контрабанды и контрафакта, осуществляемых автомобильным транспортом. Блокпост находится вблизи поселка Золотое Луганской области».
является дестабилизирующим фактором, и пообещал решить проблему. Меры для нейтрализации угрозы энергетической безопасности страны должен выработать украинский Совет национальной безопасности и обороны.
Из сообщения «Штаба блокады»: «Сегодня ветераны войны за независимость, общественные активисты и волонтеры открыли первый блокпост для перекрытия поставок контрабанды и контрафакта, осуществляемых автомобильным транспортом. Блокпост находится вблизи поселка Золотое Луганской области».
ШТАБ БЛОКАДИ ТОРГІВЛІ З ОКУПАНТАМИ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПОЧАТОК ПЕРЕКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТОРГІВЛІ НА КРОВІОпубликовано Штаб блокади торгівлі з окупантами 16 февраля 2017 г.
Сьогодні ве…
является дестабилизирующим фактором, и пообещал решить проблему. Меры для нейтрализации угрозы энергетической безопасности страны должен выработать украинский Совет национальной безопасности и обороны.
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