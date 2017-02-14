В Киеве готовы объявить о чрезвычайной ситуации в связи с нехваткой топлива

Сегодня на Украине гадают, кто же в разгар отопительного сезона даст стране угля. Запасы топлива, которого благодаря Донбассу всегда хватало, теперь с каждым днем стремительно тают. В Киеве уже заговорили о веерных отключениях света и тепла и вводе чрезвычайного положения.
Кризис спровоцировали радикалы, называющие себя украинскими патриотами, которые не пускают из самопровозглашенных республик составы с углем. За ситуацией на Украине наблюдает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
Люди, которые могут оставить Украину без тепла и света в разгар отопительного сезона, называют себя «Штабом блокады торговли с оккупантами». Радикалы объявили, что таким образом они ведут борьбу с контрабандой. Но сегодня даже украинский премьер решил посмотреть правде в глаза и назвал действия националистов борьбой с украинским народом.
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Сегодня некоторые украинцы собственными руками хотят сорвать отопительный сезон и вынудить веерные отключения электроэнергии. Это недопустимо, надо размежевать борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом».
Как оказалось, нескольких десятков человек в балаклавах достаточно, чтобы спровоцировать глобальный кризис в украинской энергетике. Достаточно, чтобы поставить на грань выживания сотни тысяч шахтеров Донбасса вместе с семьями и 300 тысяч работников украинской металлургии. Запасов антрацита на Украине хватит примерно на 40 дней.
Силовики вступать в открытый конфликт с радикалами пока не спешат. А министр энергетики сегодня заявил: если так пойдет и дальше, то уголь придется покупать у России.
Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины: «Или Россия по импорту электроэнергии, или российский газ на газомазутные блоки. Такая альтернатива. В любом случае мы будем искать варианты».
Ранее вице-премьер Украины обвинил в энергетическом коллапсе Россию. Геннадий Зубко заявил, что именно Москва использует в своих стратегических и политических целях киевских силовиков в прифронтовой зоне Донбасса.
Подробнее — в материале НТВ.
Люди, которые могут оставить Украину без тепла и света в разгар отопительного сезона, называют себя «Штабом блокады торговли с оккупантами». Радикалы объявили, что таким образом они ведут борьбу с контрабандой. Но сегодня даже украинский премьер решил посмотреть правде в глаза и назвал действия националистов борьбой с украинским народом.
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Сегодня некоторые украинцы собственными руками хотят сорвать отопительный сезон и вынудить веерные отключения электроэнергии. Это недопустимо, надо размежевать борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом».
Как оказалось, нескольких десятков человек в балаклавах достаточно, чтобы спровоцировать глобальный кризис в украинской энергетике. Достаточно, чтобы поставить на грань выживания сотни тысяч шахтеров Донбасса вместе с семьями и 300 тысяч работников украинской металлургии. Запасов антрацита на Украине хватит примерно на 40 дней.
Силовики вступать в открытый конфликт с радикалами пока не спешат. А министр энергетики сегодня заявил: если так пойдет и дальше, то уголь придется покупать у России.
Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины: «Или Россия по импорту электроэнергии, или российский газ на газомазутные блоки. Такая альтернатива. В любом случае мы будем искать варианты».
Ранее вице-премьер Украины обвинил в энергетическом коллапсе Россию. Геннадий Зубко заявил, что именно Москва использует в своих стратегических и политических целях киевских силовиков в прифронтовой зоне Донбасса.
Подробнее — в материале НТВ.
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