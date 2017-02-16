Порошенко пригрозил участникам угольной блокады Донбасса

Президент Украины Пётр Порошенко навал перекрытие железнодорожных путей в Донбассе дестабилизирующим фактором и пообещал найти решение проблемы.
По словам Порошенко, он понимает, что общество устало от войны. При этом украинский президент считает неприемлемым блокировать пути и пытаться осуществить полную экономическую блокаду Донбасса.
Пётр Порошенко: «Политиканам, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистического узкопартийного пиара, я никогда не прошу цинизма и безответственности».
Он добавил, что найдет способ разблокировать пути. Порошенко отметил, что готов защитить права граждан Украины «и по эту сторону, и по ту сторону линии столкновения».
Пётр Порошенко: «Я не позволю демагогам создавать в стране образ государства, где господствует анархия и атаманщина. И не позволю дестабилизировать ситуацию в зоне АТО, и не позволю разлагать фронт — ведь это того, чего от нас ждет враг».
Также Порошенко сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг обсудит, какие оперативные меры можно предпринять для нейтрализации угрозы энергетической безопасности страны.
Поставки угля на Украину из Донбасса блокировали активисты, называющие себя «Штабом блокады торговли с оккупантами». Радикалы объявили, что таким образом они борются с нелегальными поставками топлива. Из-за дефицита угля украинские власти ввели в стране чрезвычайное положение, пообещав в ближайшее время начать веерные отключения потребителей от электроэнергии.
скажутся на рейтинге президента Порошенко. Однако силой снять блокаду он побоится, желая избежать обвинений в предательстве и торговле с «боевиками» (так на Украине называют ополченцев).
Пётр Порошенко: «Политиканам, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистического узкопартийного пиара, я никогда не прошу цинизма и безответственности».
Он добавил, что найдет способ разблокировать пути. Порошенко отметил, что готов защитить права граждан Украины «и по эту сторону, и по ту сторону линии столкновения».
Пётр Порошенко: «Я не позволю демагогам создавать в стране образ государства, где господствует анархия и атаманщина. И не позволю дестабилизировать ситуацию в зоне АТО, и не позволю разлагать фронт — ведь это того, чего от нас ждет враг».
Также Порошенко сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг обсудит, какие оперативные меры можно предпринять для нейтрализации угрозы энергетической безопасности страны.
Поставки угля на Украину из Донбасса блокировали активисты, называющие себя «Штабом блокады торговли с оккупантами». Радикалы объявили, что таким образом они борются с нелегальными поставками топлива. Из-за дефицита угля украинские власти ввели в стране чрезвычайное положение, пообещав в ближайшее время начать веерные отключения потребителей от электроэнергии.
скажутся на рейтинге президента Порошенко. Однако силой снять блокаду он побоится, желая избежать обвинений в предательстве и торговле с «боевиками» (так на Украине называют ополченцев).
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