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  • 16.02, 17:44

Порошенко пригрозил участникам угольной блокады Донбасса

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Порошенко пригрозил участникам угольной блокады Донбасса

Порошенко пригрозил участникам угольной блокады Донбасса

Порошенко пригрозил участникам угольной блокады Донбасса
  • Фото: Евгения Петренко /vk.com

    • Президент Украины Пётр Порошенко навал перекрытие железнодорожных путей в Донбассе дестабилизирующим фактором и пообещал найти решение проблемы.

    По словам Порошенко, он понимает, что общество устало от войны. При этом украинский президент считает неприемлемым блокировать пути и пытаться осуществить полную экономическую блокаду Донбасса.

    Пётр Порошенко: «Политиканам, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистического узкопартийного пиара, я никогда не прошу цинизма и безответственности».

    Он добавил, что найдет способ разблокировать пути. Порошенко отметил, что готов защитить права граждан Украины «и по эту сторону, и по ту сторону линии столкновения».

    Пётр Порошенко: «Я не позволю демагогам создавать в стране образ государства, где господствует анархия и атаманщина. И не позволю дестабилизировать ситуацию в зоне АТО, и не позволю разлагать фронт — ведь это того, чего от нас ждет враг».

    Также Порошенко сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг обсудит, какие оперативные меры можно предпринять для нейтрализации угрозы энергетической безопасности страны.

    Поставки угля на Украину из Донбасса блокировали активисты, называющие себя «Штабом блокады торговли с оккупантами». Радикалы объявили, что таким образом они борются с нелегальными поставками топлива. Из-за дефицита угля украинские власти ввели в стране чрезвычайное положение, пообещав в ближайшее время начать веерные отключения потребителей от электроэнергии.

    Ранее эксперты спрогнозировали, что коммунальные проблемы напрямую скажутся на рейтинге президента Порошенко. Однако силой снять блокаду он побоится, желая избежать обвинений в предательстве и торговле с «боевиками» (так на Украине называют ополченцев).

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