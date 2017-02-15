Украина ввела чрезвычайное положение из-за дефицита угля

На Украине утвердили график веерных отключений электроэнергии — в стране не хватает топлива. Режим ЧС вводят в разгар отопительного сезона. Радикалы отказываются пропускать вагоны с углем из Донбасса.
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Кабинет министров Украины поддержал предложение министерства энергетики и угольной промышленности о введении временных чрезвычайных мер на энергетическом рынке страны в связи с острым дефицитом угля из-за блокады радикалами поставок из Донбасса, сообщает ТАСС.
Решение о ЧС на энергорынке в стране было принято после докладов министров энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Решение принято о внедрении таких мер».
Чрезвычайный режим предусматривает управление тепловыми электростанциями в ручном режиме, когда будет минимизирована работа ТЭС, работающих на угле.
Ранее сегодня премьер-министр Владимир Гройсман на экстренном заседании правительства призвал украинских радикалов из «Штаба блокады торговли с оккупантами» пропустить вагоны с углем из Донбасса, чтобы не сорвать отопительный сезон в стране.
Решение о ЧС на энергорынке в стране было принято после докладов министров энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Решение принято о внедрении таких мер».
Чрезвычайный режим предусматривает управление тепловыми электростанциями в ручном режиме, когда будет минимизирована работа ТЭС, работающих на угле.
Ранее сегодня премьер-министр Владимир Гройсман на экстренном заседании правительства призвал украинских радикалов из «Штаба блокады торговли с оккупантами» пропустить вагоны с углем из Донбасса, чтобы не сорвать отопительный сезон в стране.
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