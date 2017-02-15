Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:41
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.02, 00:21

Украина ввела чрезвычайное положение из-за дефицита угля

41 комментарий

Украина ввела чрезвычайное положение из-за дефицита угля

Украина ввела чрезвычайное положение <nobr>из-за</nobr> дефицита угля

На Украине утвердили график веерных отключений электроэнергии — в стране не хватает топлива. Режим ЧС вводят в разгар отопительного сезона. Радикалы отказываются пропускать вагоны с углем из Донбасса.

Кабинет министров Украины поддержал предложение министерства энергетики и угольной промышленности о введении временных чрезвычайных мер на энергетическом рынке страны в связи с острым дефицитом угля из-за блокады радикалами поставок из Донбасса, сообщает ТАСС.

Решение о ЧС на энергорынке в стране было принято после докладов министров энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Решение принято о внедрении таких мер».

Чрезвычайный режим предусматривает управление тепловыми электростанциями в ручном режиме, когда будет минимизирована работа ТЭС, работающих на угле.

В Минэнерго страны сообщили, что на днях в стране начнутся веерные отключения потребителей от электроэнергии. Режим ЧС будет действовать в стране месяц и может быть продлен, сообщил кабмин.

Ранее сегодня премьер-министр Владимир Гройсман на экстренном заседании правительства призвал украинских радикалов из «Штаба блокады торговли с оккупантами» пропустить вагоны с углем из Донбасса, чтобы не сорвать отопительный сезон в стране.

Новости по теме

Кризис на Украине

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru