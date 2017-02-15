Киев призвал украинских радикалов разблокировать поставки угля из Донбасса

Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание, чтобы обсудить введение чрезвычайных мер в сферу энергетики страны. Украина рискует остаться без тепла и света в разгар отопительного сезона
из-за блокирования поставок угля из Донбасса.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на экстренном заседании правительства заявил, что нынешний дефицит угля создан искусственно и «поименный список людей, которые это сделали, знает вся Украина».
Гройсман призвал активистов, которые блокируют поставки угля с неподконтрольных территорий Донбасса, прекратить блокаду. По его словам, правительство готово бороться с любыми проявлениями контрабанды. Премьер Украины попросил Совет нацбезопасности разобраться в ситуации, сообщает «Интерфакс».
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Сегодня мы собрали правительство для принятия решения о введении чрезвычайных мер в энергетической системе нашей страны».
борются с нелегальными поставками топлива. Накануне премьер уже призывал украинских радикалов «размежевать борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом» и прекратить собственными руками срывать отопительный сезон в стране и вызывать веерные отключения электроэнергии.
Гройсман призвал активистов, которые блокируют поставки угля с неподконтрольных территорий Донбасса, прекратить блокаду. По его словам, правительство готово бороться с любыми проявлениями контрабанды. Премьер Украины попросил Совет нацбезопасности разобраться в ситуации, сообщает «Интерфакс».
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Сегодня мы собрали правительство для принятия решения о введении чрезвычайных мер в энергетической системе нашей страны».
борются с нелегальными поставками топлива. Накануне премьер уже призывал украинских радикалов «размежевать борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом» и прекратить собственными руками срывать отопительный сезон в стране и вызывать веерные отключения электроэнергии.
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