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  • 01.03, 12:18
Участники блокады Донбасса отбивались от «титушек» бензопилой: видео. Порошенко, Украина, драки и избиения, железные дороги, уголь, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Участники блокады Донбасса отбивались от «титушек» бензопилой: видео

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Участники блокады Донбасса отбивались от «титушек» бензопилой: видео

Участники блокады Донбасса отбивались от «титушек» бензопилой: видео

Участники блокады Донбасса отбивались от «титушек» бензопилой: видео

    В Сети появились кадры нападения на организаторов так называемой экономической блокады Донбасса.

    Нападение произошло накануне. По сообщению «Штаба блокады», в Кривом Торце «вооруженные титушки» попытались штурмом взять укрепления 16-го добровольческого батальона, участвующего в блокаде Донбасса.

    На опубликованных кадрах видно, как один из «ветеранов АТО» начал отбиваться от нападавших бензопилой. В ответ в него полетели камни и палки. Когда участники блокады схватились за огнестрельное оружие, нападавшие разбежались.

    В результате потасовки получили ранения и были госпитализированы трое «ветеранов АТО». Из числа нападавших были задержаны 37 человек.

    Организаторы блокады выразили уверенность, что за нападением стоят украинские власти. Они отметили, что штурм произошел во время заседания кабинета министров, на котором глава МВД Арсен Аваков объявил о готовности к силовому разгону участников блокады. До этого решить проблему перекрытия путей, по которым Украина получает уголь, обещал президент страны Пётр Порошенко.

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