«Вооруженные титушки» напали на позиции организаторов блокады Донбасса

Организаторы торговой блокады Донбасса сообщили, что их позиции попытались взять штурмом вооруженные люди.
Изначально «Штаб блокады» сообщил, что в Кривом Торце «вооруженные титушки» начали штурм 16 добровольческого батальона, участвующего в блокаде Донбасса. Отмечалось, что число нападавших превосходило число участников блокады в 5–6 раз.
Отмечалось, что участники нападения пытались захватить тепловозы с углем и уничтожить возведенные укрепления. Полиция не вмешивалась в ситуацию.
Позже в «Штабе блокады» сообщили, что нападение удалось отбить, 37 человек со стороны нападавших были задержаны. Отмечалось, что удалось избежать применения огнестрельного оружия и ограничиться только выстрелами в воздух.
Из сообщения «Штаба блокады»: «Трое пострадавших защитников редута госпитализированы. Один — с ножевым ранением, один с черепно-мозговой травмой и еще один — с переломом ноги. Пострадавшим оказывается медицинская помощь».
Организаторы блокады выразили уверенность, что нападение организовали украинские власти. Они отметили, что штурм произошел во время заседания кабинета министров, на котором глава МВД Арсен Аваков объявил о готовности к силовому разгону участников блокады.
В конце января группа бывших участников силовой операции в Донбассе заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокировка железной дороги, по которой поставлялся уголь, в итоге привела к режиму введения ЧС на Украине. В середине февраля президент Украины Пётр Порошенко заявил, что перекрытие железнодорожных путей в Донбассе является дестабилизирующим фактором, и пообещал решить проблему.
Отмечалось, что участники нападения пытались захватить тепловозы с углем и уничтожить возведенные укрепления. Полиция не вмешивалась в ситуацию.
Позже в «Штабе блокады» сообщили, что нападение удалось отбить, 37 человек со стороны нападавших были задержаны. Отмечалось, что удалось избежать применения огнестрельного оружия и ограничиться только выстрелами в воздух.
Из сообщения «Штаба блокады»: «Трое пострадавших защитников редута госпитализированы. Один — с ножевым ранением, один с черепно-мозговой травмой и еще один — с переломом ноги. Пострадавшим оказывается медицинская помощь».
СИТУАЦІЯ В РАЙОНІ РЕДУТУ «16 ДОБРОВОЛЬЧОГО БАТАЛЬЙОНУ» СТАНОМ НА 16:00Опубликовано Штаб блокади торгівлі з окупантами 28 февраля 2017 г.
На даний час редут деблокований. Згідно з інформ…
Организаторы блокады выразили уверенность, что нападение организовали украинские власти. Они отметили, что штурм произошел во время заседания кабинета министров, на котором глава МВД Арсен Аваков объявил о готовности к силовому разгону участников блокады.
В конце января группа бывших участников силовой операции в Донбассе заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокировка железной дороги, по которой поставлялся уголь, в итоге привела к режиму введения ЧС на Украине. В середине февраля президент Украины Пётр Порошенко заявил, что перекрытие железнодорожных путей в Донбассе является дестабилизирующим фактором, и пообещал решить проблему.
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