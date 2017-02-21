Совбез ООН соболезнует в связи со смертью Виталия Чуркина

Члены Совбеза ООН приняли заявление, в котором выразили соболезнования России, семье и близким российского дипломата, скончавшегося в
Нью-Йорке 20 февраля.
Из текста заявления Совбеза ООН: «Члены Совета безопасности выразили глубокие соболезнования семье посла, правительству и народу Российской Федерации. Члены Совета безопасности были глубоко опечалены, узнав о смерти 20 февраля 2017 года посла Виталия Чуркина, выдающегося российского дипломата, постоянного представителя России при ООН. Члены Совета безопасности оплакивают смерть посла, который более 40 лет находился на российской дипломатической службе, более 10 лет возглавлял российскую миссию при ООН, которому 21 февраля исполнилось бы 65 лет».
Коллеги российского дипломата в Совбезе ООН говорят, что без Виталия Чуркина работа уже не будет прежней.
Так, например слова скорби на своей странице в Twitter опубликовал британский дипломат Мэттью Райкрофт. Он назвал своего коллегу Виталия Чуркина «дипломатическим гигантом» и заявил, что опустошен известием о его смерти.
Мэттью Райкрофт, постпред Великобритании при ООН: «Предстоящая неделя в Совбезе ООН: основные вопросы — Украина и Сирия. Ни та, ни другая встречи уже не будут прежними без Виталия Чуркина.
А в посольстве РФ в Канаде, где Виталий Чуркин работал послом, откроют книгу соболезнований в связи со смертью российского дипломата, пишет ТАСС. Коллектив посольства, которое Чуркин возглавлял с 1998 до 2003 года, выражает глубокие соболезнования его родным и близким, а также всем, кто знал Виталия Чуркина и работал вместе с ним.
скончался в Нью-Йорке на своем рабочем месте в понедельник, 20 февраля, за день до своего дня рождения. По предварительной информации, у Виталия Чуркина случился сердечный приступ. Сегодня ему исполнилось бы 65 лет.
на Смоленской площади в Москве появились цветы и свечи, которые люди приносят в память о выдающемся российском дипломате.
Одними из первых соболезнования родным и близким Виталия Чуркина и коллективу МИД РФ выразили президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Телеграммы с выражением скорби в связи со скоропостижной смертью российского дипломата приходят в МИД, из ООН и других международных организаций.
Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: „В лице Виталия Чуркина Российская Федерация потеряла сегодня одного из самых блистательных дипломатов. Мне выдалось множество возможностей лично почувствовать его огромный опыт и его открытость. Я хочу выразить мои искренние соболезнования его семье и МИД РФ в связи с его безвременной кончиной“».
Коллеги российского дипломата в Совбезе ООН говорят, что без Виталия Чуркина работа уже не будет прежней.
Так, например слова скорби на своей странице в Twitter опубликовал британский дипломат Мэттью Райкрофт. Он назвал своего коллегу Виталия Чуркина «дипломатическим гигантом» и заявил, что опустошен известием о его смерти.
Мэттью Райкрофт, постпред Великобритании при ООН: «Предстоящая неделя в Совбезе ООН: основные вопросы — Украина и Сирия. Ни та, ни другая встречи уже не будут прежними без Виталия Чуркина.
Absolutely devastated to hear that my friend & colleague Vitaly Churkin has died. A diplomatic giant & wonderful character. RIP— Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) 20 февраля 2017 г.
Week ahead at #UNSC: main issues #Ukraine & #Syria. Neither will be the same without Vitaly Churkin. Here he announces Guterres as next UNSG pic.twitter.com/w9THit8SEF— Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) 20 февраля 2017 г.
А в посольстве РФ в Канаде, где Виталий Чуркин работал послом, откроют книгу соболезнований в связи со смертью российского дипломата, пишет ТАСС. Коллектив посольства, которое Чуркин возглавлял с 1998 до 2003 года, выражает глубокие соболезнования его родным и близким, а также всем, кто знал Виталия Чуркина и работал вместе с ним.
скончался в Нью-Йорке на своем рабочем месте в понедельник, 20 февраля, за день до своего дня рождения. По предварительной информации, у Виталия Чуркина случился сердечный приступ. Сегодня ему исполнилось бы 65 лет.
на Смоленской площади в Москве появились цветы и свечи, которые люди приносят в память о выдающемся российском дипломате.
Одними из первых соболезнования родным и близким Виталия Чуркина и коллективу МИД РФ выразили президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Телеграммы с выражением скорби в связи со скоропостижной смертью российского дипломата приходят в МИД, из ООН и других международных организаций.
Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: „В лице Виталия Чуркина Российская Федерация потеряла сегодня одного из самых блистательных дипломатов. Мне выдалось множество возможностей лично почувствовать его огромный опыт и его открытость. Я хочу выразить мои искренние соболезнования его семье и МИД РФ в связи с его безвременной кончиной“».
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