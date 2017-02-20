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  • 20.02, 22:06

СМИ: Виталий Чуркин умер из-за сердечного приступа

45 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Eduardo Munoz
СМИ: Виталий Чуркин умер <nobr>из-за</nobr> сердечного приступа

СМИ: Виталий Чуркин умер из-за сердечного приступа

СМИ: Виталий Чуркин умер <nobr>из-за</nobr> сердечного приступа
  • Фото Reuters © 2017, Eduardo Munoz

    • По данным американских СМИ, Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 9:30 утра по местному времени — у дипломата случился сердечный приступ.

    Постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину стало плохо на рабочем месте в здании российского диппредставительства на Манхэттене. У дипломата возникли серьезные проблемы с сердцем, пишет New York Post со ссылкой на источники.

    Издание пишет, что Виталий Чуркин уже был без сознания, когда его везли на скорой в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка. Дипломату требовалось проведение сердечно-легочной реанимации. Врачи не смогли спасти 64-летнего больного.

    О смерти постпреда РФ было объявлено на заседании в ООН. Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования и сообщил, что шокирован новостью.

    Виталий Чуркин неоднократно давал интервью НТВ, высказывая точку зрения Москвы на актуальные вопросы внешней политики. В последнее время главными темами бесед были отношения с Западом и ситуация на Украине.

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