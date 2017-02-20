СМИ: Виталий Чуркин умер из-за сердечного приступа

По данным американских СМИ, Виталий Чуркин скончался в
Нью-Йорке 9:30 утра по местному времени — у дипломата случился сердечный приступ.
Постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину стало плохо на рабочем месте в здании российского диппредставительства на Манхэттене. У дипломата возникли серьезные проблемы с сердцем, пишет New York Post со ссылкой на источники.
Издание пишет, что Виталий Чуркин уже был без сознания, когда его везли на скорой в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка. Дипломату требовалось проведение сердечно-легочной реанимации. Врачи не смогли спасти 64-летнего больного.
О смерти постпреда РФ было объявлено на заседании в ООН. Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования и сообщил, что шокирован новостью.
Издание пишет, что Виталий Чуркин уже был без сознания, когда его везли на скорой в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка. Дипломату требовалось проведение сердечно-легочной реанимации. Врачи не смогли спасти 64-летнего больного.
О смерти постпреда РФ было объявлено на заседании в ООН. Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования и сообщил, что шокирован новостью.
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