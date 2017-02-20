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  • 20.02, 22:06

В ООН шокированы новостью о кончине Виталия Чуркина

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В ООН шокированы новостью о кончине Виталия Чуркина

В ООН шокированы новостью о кончине Виталия Чуркина

В ООН шокированы новостью о кончине Виталия Чуркина
  • Фото Associated Press © 2017, Frank Franklin II

    • В МИД РФ приходят соболезнования со всего мира после смерти постпреда России в ООН Виталия Чуркина

    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак шокирован новостью о кончине постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, он выразил соболезнования семье дипломата и правительству РФ, сообщает РИА Новости.

    Фархан Хак, представитель генерального секретаря ООН: «Мы скорбим по послу Чуркину. Я шокирован. Наши мысли сейчас с его семьей, друзьями и его правительством».

    Соболезнования выразил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

    Александр Яковенко, посол России в Великобритании: «Шокирован и опечален известием о том, что посол Виталий Чуркин скончался. Дипломат высокого уровня и хороший друг».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия потеряла великого дипломата, и также выразила соболезнования в связи с кончиной Чуркина. Сообщение появилось на ее странице в Facebook.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Сегодня в Нью-Йорке скоропостижно скончался Виталий Иванович Чуркин. Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека»
    Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия.

    Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке на своем рабочем месте за день до своего 65-летия.

    Виталий Чуркин неоднократно давал интервью НТВ, высказывая точку зрения Москвы на актуальные вопросы внешней политики. В последнее время главными темами бесед были отношения с Западом и ситуация на Украине.

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