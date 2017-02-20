Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

Ушел из жизни постпред России при ООН Виталий Чуркин, сообщил МИД РФ.
Дипломат скончался скоропостижно в Нью-Йорке. Завтра, 21 февраля, ему должно было исполниться 65 лет.
МИД РФ: «Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования».
В 1990–1992 гг. — начальник Управления информации МИД СССР/РФ.
В 1992–1994 гг. — заместитель министра иностранных дел РФ.
В 1994–1998 гг. — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Бельгия.
В 1998–2003 гг. — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде.
В 2003–2006 гг. — посол по особым поручениям.
С 8 апреля 2006 года — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности ООН.
МИД РФ: «Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования».
В 1990–1992 гг. — начальник Управления информации МИД СССР/РФ.
В 1992–1994 гг. — заместитель министра иностранных дел РФ.
В 1994–1998 гг. — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Бельгия.
В 1998–2003 гг. — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде.
В 2003–2006 гг. — посол по особым поручениям.
С 8 апреля 2006 года — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности ООН.
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