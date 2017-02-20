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  • 20.02, 20:33

Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

121 комментарий
Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
  • Фото Associated Press © 2017, Bebeto Matthews

    • Ушел из жизни постпред России при ООН Виталий Чуркин, сообщил МИД РФ.

    Дипломат скончался скоропостижно в Нью-Йорке. Завтра, 21 февраля, ему должно было исполниться 65 лет.

    МИД РФ: «Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования».

    Виталий Чуркин родился в 1952 году. В 1974 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук. Владел английским и французским языками. На дипломатической работе с 1974 года.

    В 1990–1992 гг.  — начальник Управления информации МИД СССР/РФ.
    В 1992–1994 гг.  — заместитель министра иностранных дел РФ.
    В 1994–1998 гг.  — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Бельгия.
    В 1998–2003 гг.  — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде.
    В 2003–2006 гг.  — посол по особым поручениям.
    С 8 апреля 2006 года — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности ООН.

    Виталий Чуркин неоднократно давал интервью НТВ, высказывая точку зрения Москвы на актуальные вопросы внешней политики. В последнее время главными темами бесед были отношения с Западом и ситуация на Украине.

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