Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

Дипломат скончался скоропостижно в Нью-Йорке. Завтра, 21 февраля, ему должно было исполниться 65 лет.: «Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования».Виталий Чуркин родился в 1952 году. В 1974 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук. Владел английским и французским языками. На дипломатической работе с 1974 года.В 1990–1992 гг. — начальник Управления информации МИД СССР/РФ.В 1992–1994 гг. — заместитель министра иностранных дел РФ.В 1994–1998 гг. — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Бельгия.В 1998–2003 гг. — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде.В 2003–2006 гг. — посол по особым поручениям.С 8 апреля 2006 года — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности ООН.Виталий Чуркин неоднократно давал интервью НТВ, высказывая точку зрения Москвы на актуальные вопросы внешней политики. В последнее время главными темами бесед были отношения с Западом и ситуация на Украине.