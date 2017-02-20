Президент России Владимир Путин отметил, что высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Виталия Чуркина.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Чуркина и коллективу МИД России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин с глубоким прискорбием узнал о кончине постоянного представителя России при ООН.
Соболезнования в связи со скоропостижной смертью российского дипломата приходят от коллег Чуркина, из ООН и других международных организаций.
Смерть постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина стала огромной потерей, говорится в сообщении постоянного представительства РФ при отделении ООН. Секретариат ООН шокирован известием о кончине постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина и выражает соболезнования его семье и правительству России.
Чуркин был стержнем СБ ООН более 10 лет, отметили в постпредстве Великобритании. А коллеги в Вене считают, что уход из жизни российского дипломата — сильный удар по всему корпусу.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв добавил, что Виталий Чуркин первым принимал на себя удары, направленные против РФ, не пропуская ни один из них.
Константин Косачёв, глава международного комитета Совфеда: «В последние годы он без преувеличения был на линии фронта, на самой передовой, первым принимая на себя удары, направленные против России, но не пропуская ни один из них».
Последний удар случился с российским дипломатом прямо на рабочем месте — в здании Российского диппредставительства на Манхэттене. По данным американских СМИ, у Виталия Чуркина случился сердечный приступ. Чуркину стало плохо в здании российского диппредставительства на Манхэттене. У дипломата возникли серьезные проблемы с сердцем, пишет New York Post со ссылкой на источники.
Издание пишет, что Виталий Чуркин уже был без сознания, когда его везли на скорой в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка. Дипломату требовалось проведение сердечно-легочной реанимации. Врачи не смогли спасти 64-летнего больного.
О смерти постпреда РФ было объявлено на заседании в ООН. Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования и сообщил, что шокирован новостью.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин с глубоким прискорбием узнал о кончине постоянного представителя России при ООН.
Соболезнования в связи со скоропостижной смертью российского дипломата приходят от коллег Чуркина, из ООН и других международных организаций.
Смерть постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина стала огромной потерей, говорится в сообщении постоянного представительства РФ при отделении ООН. Секретариат ООН шокирован известием о кончине постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина и выражает соболезнования его семье и правительству России.
Чуркин был стержнем СБ ООН более 10 лет, отметили в постпредстве Великобритании. А коллеги в Вене считают, что уход из жизни российского дипломата — сильный удар по всему корпусу.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв добавил, что Виталий Чуркин первым принимал на себя удары, направленные против РФ, не пропуская ни один из них.
Константин Косачёв, глава международного комитета Совфеда: «В последние годы он без преувеличения был на линии фронта, на самой передовой, первым принимая на себя удары, направленные против России, но не пропуская ни один из них».
Последний удар случился с российским дипломатом прямо на рабочем месте — в здании Российского диппредставительства на Манхэттене. По данным американских СМИ, у Виталия Чуркина случился сердечный приступ. Чуркину стало плохо в здании российского диппредставительства на Манхэттене. У дипломата возникли серьезные проблемы с сердцем, пишет New York Post со ссылкой на источники.
Издание пишет, что Виталий Чуркин уже был без сознания, когда его везли на скорой в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка. Дипломату требовалось проведение сердечно-легочной реанимации. Врачи не смогли спасти 64-летнего больного.
О смерти постпреда РФ было объявлено на заседании в ООН. Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования и сообщил, что шокирован новостью.
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