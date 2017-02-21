Москвичи несут цветы к зданию МИД РФ в память о Виталии Чуркине

У главного входа в центральное здание министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве появились цветы и свечи, которые принесли обычные москвичи в память о скоропостижно скончавшемся Виталии Чуркине.
В понедельник из жизни ушел талантливый и яркий дипломат, профессионал и большой патриот России — Виталий Чуркин. Больше 10 лет он представлял интересы России в ООН и скончался на рабочем месте, не дожив до своего 65-летия всего 1 день.
Соболезнования родным и близким Виталия Ивановича приходят в эти минуты со всего мира. Одним из первых слова сочувствия выразил президент России Владимир Путин. В память о коллеге заседание в ООН начали с минуты молчания. Что стало причиной смерти российского дипломата и где он провел последние минуты своей жизни, узнал корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Виталий Чуркин, который, как обычно, приехал на работу в российскую миссию в понедельник, внезапно в кабинете почувствовал себя плохо. Его доставили в Колумбийский пресвитерианский госпиталь в Нью Йорке, и там он скончался. Причину смерти дипломата пока не называют.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Это человек-символ, человек, отдавший все свои силы служению нашей стране, нам всем, находившийся на переднем крае дипломатии… Сказать, что мы скорбим, значит не передать те чувства и эмоции, которые мы сейчас испытываем».
Он и правда был неординарным. В юности едва не выбрал актерскую карьеру, снявшись в фильмах «Сердце матери», «Ноль три» и «Синяя тетрадь», где его герой Колька Емельянов встречается с Лениным.
Но дипломатия перевесила. Закончив МГИМО, Виталий Чуркин больше 30 лет трудился на дипломатическом поприще. Был переводчиком, работал послом в Бельгии и Канаде, но сам признавался, что именно работа в ООН стала для него настоящим испытанием
Заседание Совета по опеке ООН дипломаты начали с минуты молчания в память о российском дипломате.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Соболезнования родным и близким Виталия Ивановича приходят в эти минуты со всего мира. Одним из первых слова сочувствия выразил президент России Владимир Путин. В память о коллеге заседание в ООН начали с минуты молчания. Что стало причиной смерти российского дипломата и где он провел последние минуты своей жизни, узнал корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Виталий Чуркин, который, как обычно, приехал на работу в российскую миссию в понедельник, внезапно в кабинете почувствовал себя плохо. Его доставили в Колумбийский пресвитерианский госпиталь в Нью Йорке, и там он скончался. Причину смерти дипломата пока не называют.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Это человек-символ, человек, отдавший все свои силы служению нашей стране, нам всем, находившийся на переднем крае дипломатии… Сказать, что мы скорбим, значит не передать те чувства и эмоции, которые мы сейчас испытываем».
Он и правда был неординарным. В юности едва не выбрал актерскую карьеру, снявшись в фильмах «Сердце матери», «Ноль три» и «Синяя тетрадь», где его герой Колька Емельянов встречается с Лениным.
Но дипломатия перевесила. Закончив МГИМО, Виталий Чуркин больше 30 лет трудился на дипломатическом поприще. Был переводчиком, работал послом в Бельгии и Канаде, но сам признавался, что именно работа в ООН стала для него настоящим испытанием
Заседание Совета по опеке ООН дипломаты начали с минуты молчания в память о российском дипломате.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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