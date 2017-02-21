Генассамблея ООН проведет специальное заседание в память о Виталии Чуркине

В Генеральной Ассамблее ООН состоится специальное заседание, на котором дипломаты почтут память своего российского коллеги.
Питер Томсон, председатель 71-й сессии Генассамблеи ООН: «В подходящий момент в ближайшее время после проведения необходимых консультаций со всеми заинтересованными сторонами, я уже говорил на этот счет с российской дипмиссией, я проведу заседание Генеральной Ассамблеи, чтобы почтить память постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина».
Томсон также объявил минуту молчания в память о Виталии Чуркине, назвав его «одним из самых уважаемых членов семьи ООН».
скончался в Нью-Йорке на своем рабочем месте за день до своего 65-летия. О смерти российского дипломата было объявлено на заседании ООН. Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования и сообщил, что шокирован новостью. По предварительной информации, у Виталия Чуркина случился сердечный приступ.
Соболезнования родным и близким российского дипломата и коллективу МИД России выразили президент РФ Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев. Телеграммы со словами соболезнования в связи со скоропостижной смертью российского дипломата приходят от коллег Чуркина, из ООН и других международных организаций.
Томсон также объявил минуту молчания в память о Виталии Чуркине, назвав его «одним из самых уважаемых членов семьи ООН».
скончался в Нью-Йорке на своем рабочем месте за день до своего 65-летия. О смерти российского дипломата было объявлено на заседании ООН. Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования и сообщил, что шокирован новостью. По предварительной информации, у Виталия Чуркина случился сердечный приступ.
Соболезнования родным и близким российского дипломата и коллективу МИД России выразили президент РФ Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев. Телеграммы со словами соболезнования в связи со скоропостижной смертью российского дипломата приходят от коллег Чуркина, из ООН и других международных организаций.
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