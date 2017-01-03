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  • 03.01, 13:47

Теракт в стамбульском ночном клубе устроил гражданин Киргизии

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Теракт в стамбульском ночном клубе устроил гражданин Киргизии

Теракт в стамбульском ночном клубе устроил гражданин Киргизии

Теракт в стамбульском ночном клубе устроил гражданин Киргизии
  • Фото: @michaelh992 /twitter.com

    • Турецкие правоохранители установили личность подозреваемого в нападении на стамбульский ночной клуб Reina в новогоднюю ночь.

    По предварительным данным, громкий теракт устроил 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов.

    Опубликована фотография паспорта предполагаемого террориста. Документ выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Киргизии.

    Напомним, ранее СМИ сообщали, что террорист может быть уйгуром. Кроме того, в Сети появилось видео, где предполагаемый преступник снимает себя на площади перед клубом Reina незадолго до нападения. По предварительным данным, уже арестованы родственники предполагаемого террориста.

    Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Жертвами террориста, устроившего стрельбу, стали 39 человек, еще 69 получили ранения. Среди погибших оказалось много иностранцев, в том числе гражданка России.

    Террористу же удалось скрыться, сейчас его разыскивают. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство».

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