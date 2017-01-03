Теракт в стамбульском ночном клубе устроил гражданин Киргизии

Турецкие правоохранители установили личность подозреваемого в нападении на стамбульский ночной клуб Reina в новогоднюю ночь.
Опубликована фотография паспорта предполагаемого террориста. Документ выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Киргизии.
видео, где предполагаемый преступник снимает себя на площади перед клубом Reina незадолго до нападения. По предварительным данным, уже арестованы родственники предполагаемого террориста.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Жертвами террориста, устроившего стрельбу, стали 39 человек, еще 69 получили ранения. Среди погибших оказалось много иностранцев, в том числе гражданка России.
взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство».
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