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  • 02.01, 12:00

ИГ взяло на себя ответственность за новогодний теракт в Стамбуле

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ИГ взяло на себя ответственность за новогодний теракт в Стамбуле

ИГ взяло на себя ответственность за новогодний теракт в Стамбуле

ИГ взяло на себя ответственность за новогодний теракт в Стамбуле
  • Фото Associated Press © 2017, Emrah Gurel

    • Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле.

    Об этом сообщило сегодня агентство Reuters.

    Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист с автоматом застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

    По данным МВД Турции, в результате атаки погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены. В генконсульстве РФ сообщили, что среди погибших есть россиянка.

    Ранее сообщалось, что в расстреле людей в ночном клубе подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с «Исламским государством».

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