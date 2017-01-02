ИГ взяло на себя ответственность за новогодний теракт в Стамбуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист с автоматом застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.
По данным МВД Турции, в результате атаки погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены. В генконсульстве РФ сообщили, что среди погибших есть россиянка.
подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с «Исламским государством».
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