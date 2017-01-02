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  • 02.01, 01:23

В результате теракта в Стамбуле погибла гражданка России

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В результате теракта в Стамбуле погибла гражданка России

В результате теракта в Стамбуле погибла гражданка России

В Генконсульстве РФ подтвердили информацию о гибели россиянки во время вооруженного нападения на ночной клуб в Стамбуле в ночь на 1 января.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию генконсульства РФ в Стамбуле, речь идет о девушке, которую изначально считали гражданкой Азербайджана. Но сегодня выяснилось, что погибшая являлась гражданкой РФ.

В Стамбуле завершена процедура опознания жертв теракта. Местные власти сообщили, что личности и гражданство 39 человек, погибших в результате террористической атаки, установлены. Среди жертв теракта есть иностранцы: граждане России, Франции, Ливана, Саудовской Аравии, Израиля, Туниса, Иордании и Ливии. Установлено также гражданство пострадавших во время теракта, в их числе россиян нет.

Напомним, в ночь на 1 января человек в Санта-Клауса ворвался в популярный клуб Reina и открыл стрельбу из автомата по посетителям и персоналу. Власти Турции предполагают, что террорист действовал в одиночку. Хотя сначала очевидцам нападения казалось, что стреляли со всех сторон. Пережившие нападения также рассказали, что расстреливая людей террорист улыбался.

В настоящее время в стране введен временный запрет на публикацию видеозаписей с места происшествия, данных о ходе расследования и даже о точном количестве пострадавших. СМИ сообщают о почти сотне пострадавших. Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг сообщил, что госпитализированы 65 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии.

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