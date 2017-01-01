Теракт в ночном клубе Стамбула: убийца зашел внутрь, застрелив охранника

Власти Стамбула сообщили, что нападавший был один, он застрелил офицера полиции и одного прохожего, после чего вошел в клуб, в котором находились от 700 до 800 посетителей. Неизвестный открыл по гостям беспорядочную стрельбу.Haberturk сообщил мэр Стамбула Васип Шахин.
В момент нападения в клубе находились до 800 посетителей. После стрельбы началась паника, некоторые в ужасе выбегали из заведения и прыгали в пролив Босфор.
Васип Шахин назвал произошедшее терактом и заявил, что на ночной клуб напал один человек. По другим данным, вооруженных мужчин было двое или трое. На них были костюмы Санта-Клаусов, между собой мужчины переговаривались по-арабски.
Ночной клуб Reina, где произошло нападение, расположен в стамбульском районе Ортакой. Сразу после ЧП владелец клуба дал интервью газете Hurriyet и заявил, что о готовящемся теракте власти предупреждала разведка США.
Мехмет Коджарслан, владелец клуба Reina: «Американская разведка предупредила о теракте. Семь-десять дней здесь предпринимались усиленные меры безопасности. И что же? Случилось вот это».
По данным газеты, нападавший стрелял из автомата Калашникова.
Nightclub in #Istanbul subject to armed #attack, several injured. #Turkey pic.twitter.com/6tKZuIjwKP— Hamosh (@Hamosh84) 31 декабря 2016 г.
#Turkey Footage near #İstanbul nightclub, where gunfire was reported. Turkish TV says there are injured people pic.twitter.com/D6Sesl9xfd— Rosy (@rose_k01) 31 декабря 2016 г.
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