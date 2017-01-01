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  • 01.01, 05:39

Теракт в ночном клубе Стамбула: убийца зашел внутрь, застрелив охранника

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Теракт в ночном клубе Стамбула: убийца зашел внутрь, застрелив охранника

Теракт в ночном клубе Стамбула: убийца зашел внутрь, застрелив охранника

Теракт в ночном клубе Стамбула: убийца зашел внутрь, застрелив охранника
  • Фото: ntv.com.tr

    • Власти Стамбула сообщили, что нападавший был один, он застрелил офицера полиции и одного прохожего, после чего вошел в клуб, в котором находились от 700 до 800 посетителей. Неизвестный открыл по гостям беспорядочную стрельбу.

    По предварительным данным, жертвами нападения стали 35 человек, еще 40 получили ранения. Об этом ранее телеканалу Haberturk сообщил мэр Стамбула Васип Шахин.

    В момент нападения в клубе находились до 800 посетителей. После стрельбы началась паника, некоторые в ужасе выбегали из заведения и прыгали в пролив Босфор.

    Васип Шахин назвал произошедшее терактом и заявил, что на ночной клуб напал один человек. По другим данным, вооруженных мужчин было двое или трое. На них были костюмы Санта-Клаусов, между собой мужчины переговаривались по-арабски.

    Ночной клуб Reina, где произошло нападение, расположен в стамбульском районе Ортакой. Сразу после ЧП владелец клуба дал интервью газете Hurriyet и заявил, что о готовящемся теракте власти предупреждала разведка США.

    Мехмет Коджарслан, владелец клуба Reina: «Американская разведка предупредила о теракте. Семь-десять дней здесь предпринимались усиленные меры безопасности. И что же? Случилось вот это».

    По данным газеты, нападавший стрелял из автомата Калашникова.





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