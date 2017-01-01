В Стамбуле допрашивают таксиста, который привез террориста-одиночку в ночной клуб

Турецкие правоохранители разбираются в обстоятельствах новогоднего теракта, который в одном из ночных клубов Стамбула устроил
Hurriyet со ссылкой на полицию, злоумышленник прибыл в заведение под названием Reina на такси. Уже установлена машина, которая его привезла, сейчас допрашивают водителя. Также изъяты все записи с камер видеонаблюдения, расположенные в районе трагедии. Турецкие СМИ публикуют кадры, снятые на месте нападения. Судя по появившимся материалам, изображение преступника нечеткое.
экстремист-одиночка в костюме Санта-Клауса.
Ранее сообщалось, что террорист действовал в одиночку. Одетый в костюм Санта-Клауса мужчина вошел в один из самых известных молодежных клубов, который находится в историческом районе Стамбула, где расположено множество популярных у иностранцев ресторанов и ночных заведений.
нападавший начал стрелять в посетителей Reina и охранников. В этот момент в клубе находились около 700 человек. Сообщалось, что беспорядочная пальба продолжалась около 7 минут, после чего злоумышленник снял с себя костюм Санта-Клауса и скрылся с места преступления. Жертвами этой атаки стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев, 69 человек получили ранения.
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