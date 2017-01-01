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  • 01.01, 11:43
Новогодний теракт в Стамбуле: число погибших возросло до 39 человек. Стамбул, Турция, нападения, ночные клубы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Новогодний теракт в Стамбуле: число погибших возросло до 39 человек

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Новогодний теракт в Стамбуле: число погибших возросло до 39 человек

Новогодний теракт в Стамбуле: число погибших возросло до 39 человек

Новогодний теракт в Стамбуле: число погибших возросло до 39 человек

    Появились уточненные данные о жертвах атаки на стамбульский ночной клуб Reina. По последней информации, в результате нападения экстремиста погибли 39 человек, около 40 получили ранения.

    Как уточнил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, среди погибших 16 иностранцев. РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство в Стамбуле передает, что наших соотечественников среди жертв нет. BBC сообщает, что правоохранители ведут поиски нападавшего. Ранее в СМИ появлялась информация, что нападавший ликвидирован.

    Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал произошедшее террористической атакой. По словам Шахина, кровавую бойню устроил одетый в костюм Санта-Клауса экстремист-одиночка, вооруженный автоматом Калашникова.

    Клуб Reina, где произошла трагедия, расположен в районе Бешикташ. В этом заведении любят отдыхать не только турки, но и иностранцы. В момент нападения там находились несколько сотен человек. Местное телевидение сообщает, что во время атаки в зале началась паника, посетители клуба прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

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