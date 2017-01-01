Новогодний теракт в Стамбуле: число погибших возросло до 39 человек

Появились уточненные данные о жертвах атаки на стамбульский ночной клуб Reina. По последней информации, в результате нападения экстремиста погибли 39 человек, около 40 получили ранения.РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство в Стамбуле передает, что наших соотечественников среди жертв нет. BBC сообщает, что правоохранители ведут поиски нападавшего. Ранее в СМИ появлялась информация, что нападавший ликвидирован.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал произошедшее террористической атакой. По словам Шахина, кровавую бойню устроил одетый в костюм Санта-Клауса экстремист-одиночка, вооруженный автоматом Калашникова.
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