Напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста ликвидировали

Силовики застрелили человека, который в новогоднюю ночь устроил теракт в ночном клубе Стамбула.The Guardian со ссылкой на представителей турецкого правительства.
По данным очевидцев, полицейские постепенно покидают район рядом с клубом.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По разным данным, беспорядочную стрельбу из автоматов Калашникова по гостям клуба открыли люди в костюмах Санта-Клаусов. Однако по словам губернатора Стамбула Васипа Шахина, атаку совершил террорист-одиночка.
В результате нападения погибли 35 человек и около 40 получили ранения.
Видеокадры с места событий очевидцы выложили в сеть. На них — начало атаки, когда преступник расстреливает прохожих у клуба. Также есть съемки, которые велись, предположительно, внутри помещения.
#Istanbul Images caméra de surveillance au moment où l’assaillant entre dans la boite de nuit #Reina (vidéo soft) pic.twitter.com/v1J0kgTsLC— Info Du Jour (@_InfoDuJour) 1 января 2017 г.
Nightclub in #Istanbul subject to armed #attack, several injured. #Turkey pic.twitter.com/6tKZuIjwKP— Hamosh (@Hamosh84) 31 декабря 2016 г.
Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.
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