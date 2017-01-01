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  • 01.01, 07:11

Напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста ликвидировали

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Напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста ликвидировали

Напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста ликвидировали

Напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста ликвидировали
  • Фото: @_InfoDuJour /twitter.com

    • Силовики застрелили человека, который в новогоднюю ночь устроил теракт в ночном клубе Стамбула.

    О ликвидации стрелка сообщает газета The Guardian со ссылкой на представителей турецкого правительства.

    По данным очевидцев, полицейские постепенно покидают район рядом с клубом.

    Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По разным данным, беспорядочную стрельбу из автоматов Калашникова по гостям клуба открыли люди в костюмах Санта-Клаусов. Однако по словам губернатора Стамбула Васипа Шахина, атаку совершил террорист-одиночка.

    В результате нападения погибли 35 человек и около 40 получили ранения.

    Видеокадры с места событий очевидцы выложили в сеть. На них — начало атаки, когда преступник расстреливает прохожих у клуба. Также есть съемки, которые велись, предположительно, внутри помещения.







    Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.

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