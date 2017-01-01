«Он улыбался и стрелял на бегу»: очевидцы рассказали о теракте в Стамбуле

Турция сегодня переживает тяжелейшую трагедию. Жертвами нападения на популярный ночной клуб Reina в Стамбуле, по последним данным, стали 39 человек, ранены несколько десятков. Среди погибших много иностранцев. Россиян, по предварительной информации, среди них нет. Сообщается, что атаку устроил террорист с автоматом, прятавший лицо под маской
ворвался в популярный клуб Reina. Точное до секунды время атаки удалось узнать благодаря камерам наблюдения. Преступник убил охрану при входе и проник в помещение. Очевидцами нападения стали случайные прохожие.
Санта-Клауса.
Очевидец: «Он наверняка видел, что у клуба полицейские. Я встретился с ним глазами. Знаете, он улыбнулся, а потом побежал, стреляя на бегу».
Судя по кадрам, сделанным через пару минут после начала атаки, преступник в шапке Санта-Клауса перешагивал через тела своих жертв, не переставая стрелять. В тот момент в помещениях клуба находились, по разным данным, от 600 до 800 человек. Кто-то, услышав выстрелы, звонил по телефону и просил о помощи. Многие в панике бросались в воду (популярный клуб расположен на самом берегу Босфора), некоторые пытались спрятаться.
Очевидец: «Когда началась стрельба, муж велел мне лечь на пол, а сам прикрыл меня собой. Он три ранения получил. Все кричали. Я чувствовала, что на нас падали какие-то люди. А они все стреляли и стреляли. От ужаса и из-за сильного запаха пороха я потеряла сознание. Потом ворвались спецназовцы и вывели нас оттуда».
Как передает корреспондент Ольга Леонова, под шумок в момент штурма скрылся и сам террорист, успевший, как говорят, переодеться. То, что он действовал в одиночку, выяснили не сразу. Очевидцам в панике казалось, что стреляли со всех сторон. Да и следователей сначала сбил с толку масштаб атаки — в считаные минуты были убиты несколько десятков человек, около 100 получили ранения.
Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции: «Мы уже опознали более 20 жертв, 15 или 16 из них — иностранные граждане. Полиция сейчас проводит спецоперацию. Я уверен, что в ближайшее время мы схватим злоумышленника».
Как заверяют в российском генконсульстве в Стамбуле, наших сограждан среди жертв этой атаки нет. В настоящий момент район вокруг клуба оцеплен, туда стянут не только спецназ, но даже пожарные машины и водяные пушки. Поиски преступника продолжаются. Следователи опрашивают очевидцев. Единственная версия происшедшего — теракт.
Васип Шахин, губернатор Стамбула: «Нападавший стрелял направо и налево самым жестоким и непростительным образом — в невинных людей, которые радовались и отмечали Новый год. Мы считаем, что это акт терроризма».
Как стало известно, американские спецслужбы предупреждали своих коллег в Турции об угрозе терактов в новогоднюю ночь. Те, видимо, решили, что и так сделали все возможное. Сейчас премьер-министр Турции просит СМИ «не нагнетать обстановку». В стране введен временный запрет на публикацию видеозаписей с места преступления, данных о ходе расследования и даже количестве пострадавших. Президент Эрдоган осудил нападение в Стамбуле и заверил, что Турция будет бороться против террористов и тех, кто их поддерживает, до конца.
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