#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Стройка
Стройка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.01, 10:29

В новогоднем теракте в Стамбуле подозревают выходца из Средней Азии: фото

комментировать
В новогоднем теракте в Стамбуле подозревают выходца из Средней Азии: фото

В новогоднем теракте в Стамбуле подозревают выходца из Средней Азии: фото

В новогоднем теракте в Стамбуле подозревают выходца из Средней Азии: фото
  • Фото: hurriyet.com.tr

    • В расстреле людей в ночном клубе в Стамбуле подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство».

    Об этом cо ссылкой на полицию сообщил телеканал CNN Turk, опубликовав кадр с записи камеры видеонаблюдения, запечатлевшей предполагаемого террориста.



    Преступник атаковал популярный ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь. К заведению он подъехал на такси, убил охранника, вошел внутрь и открыл стрельбу. Жертвами атаки стали 39 человек, более половины из них — иностранцы: граждане Марокко, Ливии, Израиля, Франции и Бельгии, а также одна россиянка. Еще около 70 человек получили ранения. Преступнику удалось скрыться.

    Новости по теме

    Новогодний теракт в Стамбуле

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru