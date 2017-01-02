В новогоднем теракте в Стамбуле подозревают выходца из Средней Азии: фото

В расстреле людей в ночном клубе в Стамбуле подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство».
Teröristin kimliği ile ilgili yeni bilgiler https://t.co/s0yEuEIYqj pic.twitter.com/Qq6Gk9TzRq— CNN Türk (@cnnturk) January 2, 2017
Преступник атаковал популярный ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь. К заведению он подъехал на такси, убил охранника, вошел внутрь и открыл стрельбу. Жертвами атаки стали 39 человек, более половины из них — иностранцы: граждане Марокко, Ливии, Израиля, Франции и Бельгии, а также одна россиянка. Еще около 70 человек получили ранения. Преступнику удалось скрыться.
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