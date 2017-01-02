Восемь человек задержаны по делу о теракте в стамбульском ночном клубе

Турецкие СМИ сообщили о первых задержаниях по делу о теракте в ночном клубе Reina в Стамбуле, который унес жизни 39 человек.
#SONDAKİKA #Reina saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı https://t.co/T36Ur2wrzn pic.twitter.com/26Z6tN7rPr— CNN Türk (@cnnturk) January 2, 2017
выходец из Средней Азии — гражданин или Узбекистана, или Киргизии, связанный с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство». ИГ уже взяло на себя ответственность за теракт.
Жертвами атаки стали 39 человек, из них 38, по данным агентства Anadolu, опознаны. Одиннадцать погибших были гражданами Турции, семеро — Саудовской Аравии. Также в теракте погибли по три гражданина Ливана и Ирака, по два — Туниса, Индии, Марокко и Иордании, по одному — Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и одна россиянка. Еще один имел двойное гражданство — бельгийское и турецкое, другой погибший — немецкое и турецкое гражданство. Еще около 70 человек получили ранения.
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