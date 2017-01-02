#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.01, 15:02

Восемь человек задержаны по делу о теракте в стамбульском ночном клубе

комментировать
Восемь человек задержаны по делу о теракте в стамбульском ночном клубе

Восемь человек задержаны по делу о теракте в стамбульском ночном клубе

Восемь человек задержаны по делу о теракте в стамбульском ночном клубе
  • Фото Associated Press © 2017

    • Турецкие СМИ сообщили о первых задержаниях по делу о теракте в ночном клубе Reina в Стамбуле, который унес жизни 39 человек.

    По информации телеканала CNN Turk, в ходе спецоперации задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к совершению теракта.



    Ранее сообщалось, что в преступлении подозревается выходец из Средней Азии — гражданин или Узбекистана, или Киргизии, связанный с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство». ИГ уже взяло на себя ответственность за теракт.

    Жертвами атаки стали 39 человек, из них 38, по данным агентства Anadolu, опознаны. Одиннадцать погибших были гражданами Турции, семеро — Саудовской Аравии. Также в теракте погибли по три гражданина Ливана и Ирака, по два — Туниса, Индии, Марокко и Иордании, по одному — Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и одна россиянка. Еще один имел двойное гражданство — бельгийское и турецкое, другой погибший — немецкое и турецкое гражданство. Еще около 70 человек получили ранения.

    Новости по теме

    Новогодний теракт в Стамбуле

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru