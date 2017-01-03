Стамбульский террорист снял себя на видео перед нападением на клуб

Турецкие власти заявляют, что наконец установили личность преступника, расстрелявшего людей на Новый год в стамбульском клубе. В заведении нашли отпечатки пальцев убийцы.
Этой ночью турецкие полицейские провели еще одну спецоперацию по задержанию террориста. Спецслужбам поступил сигнал, что злоумышленник прячется в одной из квартир города. Силовики оцепили район, задействовали вертолет, но, ворвавшись в помещение, никого там не обнаружили.
По данным турецких СМИ, злоумышленник может быть уроженцем Киргизии или Узбекистана. По подозрению в причастности к теракту задержаны 8 человек.
В ночь с 31 декабря на 1 января преступник, вооруженный автоматом, ворвался в один из клубов Стамбула, где в тот момент находились более 700 человек. 39 из них погибли, около 70 получили ранения. Среди погибших много иностранцев, в том числе гражданка России.
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