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  • 03.01, 09:14
Стамбульский террорист снял себя на видео перед нападением на клуб. Стамбул, Турция, ночные клубы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Стамбульский террорист снял себя на видео перед нападением на клуб

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Стамбульский террорист снял себя на видео перед нападением на клуб

Стамбульский террорист снял себя на видео перед нападением на клуб

Стамбульский террорист снял себя на видео перед нападением на клуб

    Турецкие власти заявляют, что наконец установили личность преступника, расстрелявшего людей на Новый год в стамбульском клубе. В заведении нашли отпечатки пальцев убийцы.

    В сети появилось видео, где предполагаемый убийца снимает себя на площади перед клубом Reina незадолго до нападения. Убийца молча делает видеоселфи, демонстрируя панораму местности.

    Этой ночью турецкие полицейские провели еще одну спецоперацию по задержанию террориста. Спецслужбам поступил сигнал, что злоумышленник прячется в одной из квартир города. Силовики оцепили район, задействовали вертолет, но, ворвавшись в помещение, никого там не обнаружили.

    По данным турецких СМИ, злоумышленник может быть уроженцем Киргизии или Узбекистана. По подозрению в причастности к теракту задержаны 8 человек.

    В ночь с 31 декабря на 1 января преступник, вооруженный автоматом, ворвался в один из клубов Стамбула, где в тот момент находились более 700 человек. 39 из них погибли, около 70 получили ранения. Среди погибших много иностранцев, в том числе гражданка России.

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