Спецназ Турции не смог захватить стамбульского террориста в торговом районе

Турецкие полицейские провели спецоперацию по поимке стамбульского террориста в районе Зейтинбурну — знаменитом городском
Associated Press.
шоппинг-квартале.
В ночь на 1 января террорист устроил стрельбу в ночном клубе в стамбульском районе Ортакёй. Погибли 39 человек, 16 из них — иностранцы.
удалось скрыться. В Сети появились фотографии исполнителя теракта.
Опубликовано фото исполнителя теракта в Стамбуле https://t.co/0bc2ANkoTW #Турция #Стамбул pic.twitter.com/1CDT2syXfT— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 2 января 2017 г.
По некоторым данным, нападавший является выходцем из Узбекистана или Киргизии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).
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