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  • 03.01, 09:14

Спецназ Турции не смог захватить стамбульского террориста в торговом районе

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  • Фото Reuters © 2017, HUSEYIN ALDEMIR
Спецназ Турции не смог захватить стамбульского террориста в торговом районе

Спецназ Турции не смог захватить стамбульского террориста в торговом районе

Спецназ Турции не смог захватить стамбульского террориста в торговом районе
  • Фото Reuters © 2017, HUSEYIN ALDEMIR

    • Турецкие полицейские провели спецоперацию по поимке стамбульского террориста в районе Зейтинбурну — знаменитом городском шоппинг-квартале.

    Террориста, расстрелявшего посетителей клуба Reina в новогоднюю ночь, искали бойцы отряда специального назначения, был задействован вертолет. Операция проходила в шоппинг-районе Стамбула Зейтинбурну. Полиция обыскивала один из домов, но результата это не принесло. Подозреваемого снова не нашли, сообщило агентство Associated Press.

    В ночь на 1 января террорист устроил стрельбу в ночном клубе в стамбульском районе Ортакёй. Погибли 39 человек, 16 из них — иностранцы.

    Среди жертв теракта есть граждане России, Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии, Кувейта и Израиля. После нападения нападавшему удалось скрыться. В Сети появились фотографии исполнителя теракта.




    По некоторым данным, нападавший является выходцем из Узбекистана или Киргизии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

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