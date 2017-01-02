Опубликовано фото стамбульского террориста

В Сети появились фотографии исполнителя теракта в ночном клубе в Турции. Их опубликовало турецкое государственное информагентство Anadolu.
Опубликовано фото исполнителя теракта в Стамбуле https://t.co/0bc2ANkoTW #Турция #Стамбул pic.twitter.com/1CDT2syXfT— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 2 января 2017 г.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Жертвами атаки стали 39 человек, еще 69 получили ранения. Среди погибших есть россиянка.
выходцем из Узбекистана или Киргизии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).
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