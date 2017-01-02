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  • 02.01, 22:37

Опубликовано фото стамбульского террориста

2 комментария
Опубликовано фото стамбульского террориста

Опубликовано фото стамбульского террориста

Опубликовано фото стамбульского террориста
  • Фото: aa.com.tr

    • В Сети появились фотографии исполнителя теракта в ночном клубе в Турции. Их опубликовало турецкое государственное информагентство Anadolu.




    Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Жертвами атаки стали 39 человек, еще 69 получили ранения. Среди погибших есть россиянка.

    Террористу удалось скрыться, его разыскивают. По некоторым данным, нападавший является выходцем из Узбекистана или Киргизии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

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