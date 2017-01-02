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  • 02.01, 19:35

Стало известно имя погибшей при теракте в Стамбуле россиянки

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Стало известно имя погибшей при теракте в Стамбуле россиянки

Стало известно имя погибшей при теракте в Стамбуле россиянки

Посольство РФ в Турции сообщило имя россиянки, погибшей в результате новогоднего теракта в Стамбуле.

Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист с автоматом застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

В результате атаки погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены. В генконсульстве РФ сообщили, что среди погибших есть россиянка. Сегодня посольство РФ в Турции на своей странице в Twitter сообщило ее имя.



Ранее сообщалось, что в расстреле людей в ночном клубе подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с «Исламским государством». Сегодня группировка взяла себя ответственность за атаку на ночной клуб. По информации турецких СМИ, также сегодня были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к совершению теракта.

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