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  • 02.01, 04:25

Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву

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Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву

Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву

Спецрейс с высланными из США сотрудниками российских дипломатических учреждений и их семьями приземлился в Москве.

Как передает ТАСС, самолет специального летного отряда «Россия», на котором США покинули сотрудники российских дипломатических ведомств, приземлился в Москве. Спецрейс был осуществлен из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса.

Напомним, борт был отправлен в США после того, как стало известно, что высылаемые дипработники могут не уложиться в отведенные им на то, чтобы покинуть страну 72 часа, так как билеты на рейсы в Россию на предновогодний период оказались раскуплены.

Ранее сообщалось, что детей российских дипломатов, чьи новогодние каникулы оказались испорчены инициативой Вашингтона, пригласят на новогоднюю елку в Кремле.

Обама 29 декабря подписал указ о расширении антироссийских санкций якобы за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. 35 российских дипломатовбыли высланы из США, на сборы им дали 72 часа.

Президент России сообщил, что Москва не опустится до уровня «кухонной» дипломатии и не станет в ответ высылать американских дипломатов. В Кремле считают, что эти действия уходящей администрации Белого дома направлены на дальнейший подрыв российско-американских отношений.

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