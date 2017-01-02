Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву

Спецрейс с высланными из США сотрудниками российских дипломатических учреждений и их семьями приземлился в Москве.ТАСС, самолет специального летного отряда «Россия», на котором США покинули сотрудники российских дипломатических ведомств, приземлился в Москве. Спецрейс был осуществлен из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса.
Напомним, борт был отправлен в США после того, как стало известно, что высылаемые дипработники могут не уложиться в отведенные им на то, чтобы покинуть страну 72 часа, так как билеты на рейсы в Россию на предновогодний период оказались раскуплены.
Ранее сообщалось, что детей российских дипломатов, чьи новогодние каникулы оказались испорчены инициативой Вашингтона, пригласят на новогоднюю елку в Кремле.
35 российских дипломатовбыли высланы из США, на сборы им дали 72 часа.
не опустится до уровня «кухонной» дипломатии и не станет в ответ высылать американских дипломатов. В Кремле считают, что эти действия уходящей администрации Белого дома направлены на дальнейший подрыв российско-американских отношений.
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