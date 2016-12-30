#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Международная пилорама
Международная пилорама 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.12, 23:22

Западные дипломаты одобрили реакцию Кремля на высылку сотрудников МИД из США

1 комментарий

Западные дипломаты одобрили реакцию Кремля на высылку сотрудников МИД из США

Западные дипломаты одобрили реакцию Кремля на высылку сотрудников МИД из США

Эксперты и дипломаты в негативном ключе оценивают решение администрации президента США Барака Обамы выслать из страны группу российских дипломатов. Зато отказ Кремля от ответных действий специалисты одобряют.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции: «Высылка дипломатов — это неправильный подход. Мы не хотим снова входить в холодную войну. Есть вызовы, с которыми мы должны вместе работать с участием дипломатов. Мы не будем разбираться, кто прав, кто виноват, просто давайте не будем снова создавать атмосферу холодной войны».

Айдын Сезер, турецкий дипломат: «Думаю, что основная причина высылки российских дипломатов — это мера американского истеблишмента против просматривающегося потепления отношений с РФ после вступления Трампа в должность. Администрация Обамы пытается оказать влияние на будущую администрацию Трампа и демонстрирует, в каких границах следует действовать избранному президенту. Трампу, если он сочтет данные предостережения излишними, придется приложить множество усилий для того, чтобы уменьшить негативные последствия этих действий».

Рэй Финч, депутат Европарламента от Партии независимости Великобритании: «Руководство США в данном случае ведет себя как агрессивный подросток. Лично я жду не дождусь, когда пост президента займет Дональд Трамп, потому что надеюсь, что он, как зрелый человек, будет действовать с большим достоинством. То, что происходит сейчас, скорее напоминает разборки позади школы — мировые лидеры не должны так себя вести».

В четверг Белый дом ввел санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». Также администрация Обамы закрыла два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.

В Кремле заявили, что Россия не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии и не станет в ответ высылать американских дипломатов.

Новости по теме

Санкции против РФ и ответные меры

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru