Западные дипломаты одобрили реакцию Кремля на высылку сотрудников МИД из США

Эксперты и дипломаты в негативном ключе оценивают решение администрации президента США Барака Обамы выслать из страны группу российских дипломатов. Зато отказ Кремля от ответных действий специалисты одобряют.
|
2365
Айдын Сезер, турецкий дипломат: «Думаю, что основная причина высылки российских дипломатов — это мера американского истеблишмента против просматривающегося потепления отношений с РФ после вступления Трампа в должность. Администрация Обамы пытается оказать влияние на будущую администрацию Трампа и демонстрирует, в каких границах следует действовать избранному президенту. Трампу, если он сочтет данные предостережения излишними, придется приложить множество усилий для того, чтобы уменьшить негативные последствия этих действий».
Рэй Финч, депутат Европарламента от Партии независимости Великобритании: «Руководство США в данном случае ведет себя как агрессивный подросток. Лично я жду не дождусь, когда пост президента займет Дональд Трамп, потому что надеюсь, что он, как зрелый человек, будет действовать с большим достоинством. То, что происходит сейчас, скорее напоминает разборки позади школы — мировые лидеры не должны так себя вести».
В четверг Белый дом ввел санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». Также администрация Обамы закрыла два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.
не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии и не станет в ответ высылать американских дипломатов.
Комментарии