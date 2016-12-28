США разрабатывают новые антироссийские санкции «за вмешательство в выборы»

Администрация действующего президента США Барака Обамы разрабатывает возможность введения санкций за кибератаки, связанные с выборами в США. Во всем винят «русских хакеров».The Washington Post, действующая администрация Белого дома намерена «ответить России за хакерские атаки» во время президентских выборов в США. По данным журналистов издания, ответные меры уже практически готовы. Речь идет об экономических и дипломатических санкциях.
Издание пишет, что в США год назад вступили в силу новые правила, позволяющие исполнительной власти применять санкции и другие меры против хакеров, которые наносят вред экономической и национальной безопасности страны. Но из-за тонкостей законодательства, пока что эти меры нельзя применить к тем, кто якобы пытался вмешаться в выборы.
Администрация Белого дома разрабатывает законопроект, составленный таким образом, чтобы избранный президент США Дональд Трамп не смог в одночасье отменить данные санкции после своей инаугурации, которая состоится 20 января.
Напомним, власти США обвиняют Россию в попытках повлиять на исход президентских выборов в этой стране с помощью кибератак. Никаких доказательств этим голословным заявлениям со стороны так и не последовало. В Кремле эти обвинения назвали ерундой.
Сам избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения представителей Демократической партии США в причастности «русских хакеров» к его победе на выборах смехотворной попыткой оправдать скандалы, сопровождающие избирательную кампанию Хиллари Клинтон. Трамп также заявлял, что разделяет точку зрения президента России о том, что американским демократам следовало бы научиться проигрывать достойно.
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