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  • 28.12, 01:26
США разрабатывают новые антироссийские санкции «за вмешательство в выборы». Вашингтон, Обама Барак, США, кибератаки, санкции, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

США разрабатывают новые антироссийские санкции «за вмешательство в выборы»

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США разрабатывают новые антироссийские санкции «за вмешательство в выборы»

США разрабатывают новые антироссийские санкции «за вмешательство в выборы»

    Администрация действующего президента США Барака Обамы разрабатывает возможность введения санкций за кибератаки, связанные с выборами в США. Во всем винят «русских хакеров».

    Как пишет The Washington Post, действующая администрация Белого дома намерена «ответить России за хакерские атаки» во время президентских выборов в США. По данным журналистов издания, ответные меры уже практически готовы. Речь идет об экономических и дипломатических санкциях.

    Издание пишет, что в США год назад вступили в силу новые правила, позволяющие исполнительной власти применять санкции и другие меры против хакеров, которые наносят вред экономической и национальной безопасности страны. Но из-за тонкостей законодательства, пока что эти меры нельзя применить к тем, кто якобы пытался вмешаться в выборы.

    Администрация Белого дома разрабатывает законопроект, составленный таким образом, чтобы избранный президент США Дональд Трамп не смог в одночасье отменить данные санкции после своей инаугурации, которая состоится 20 января.

    Напомним, власти США обвиняют Россию в попытках повлиять на исход президентских выборов в этой стране с помощью кибератак. Никаких доказательств этим голословным заявлениям со стороны так и не последовало. В Кремле эти обвинения назвали ерундой.

    Сам избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения представителей Демократической партии США в причастности «русских хакеров» к его победе на выборах смехотворной попыткой оправдать скандалы, сопровождающие избирательную кампанию Хиллари Клинтон. Трамп также заявлял, что разделяет точку зрения президента России о том, что американским демократам следовало бы научиться проигрывать достойно.

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