Демократам следует научиться проигрывать достойно: Трамп процитировал слова Путина

Избранный президент США Дональд Трамп согласен с мнением президента России Владимира Путина в том, что представителям Демократической партии США следует вести себя достойно после поражения на выборах, вместо того, чтобы искать виновных на стороне.
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Дональд Трамп, избранный президент США: «Владимир Путин сказал сегодня про Хиллари Клинтон и демократов: „Это, на мой взгляд, унижает их собственное достоинство. Нужно уметь проигрывать достойно“. Это верно».
Vladimir Putin said today about Hillary and Dems: «In my opinion, it is humiliating. One must be able to lose with dignity.» So true!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2016 г.
О выборах в США президент России говорил в пятницу во время большой пресс-конференции, когда его попросили прокомментировать развернутую американскими спецслужбами с подачи Демократической партии кампанию в СМИ с обвинениями России в причастности к хакерским атакам, якобы нацеленным на то, чтобы помочь выиграть президентские выборы кандидату от республиканцев Дональду Трампу. По словам Путина, представителям Демпартии США следует заняться решением своих внутренних системных проблем, а не искать виновных на стороне.
Владимир Путин, президент РФ: «Все свои неудачи действующая администрация и руководство Демократической партии Соединённых Штатов пытаются свалить на внешние факторы… Демократическая партия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, где у республиканцев большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже „моя работа“? Всё это говорит о том, что есть системные проблемы у действующей администрации США… За Трампа не проголосовало два выборщика, а за госпожу Клинтон — четыре. По всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, унижает их собственное достоинство. Нужно уметь проигрывать достойно».
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