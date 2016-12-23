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  • 23.12, 13:57

Путин посоветовал демократам США не искать виновных на стороне

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Путин посоветовал демократам США не искать виновных на стороне

Путин посоветовал демократам США не искать виновных на стороне

В результате хакерской атаки на сервера Демократической партии США была вскрыта важная информация о манипуляциях общественным мнением, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналиста BBC, президент РФ отметил, что кем бы ни были эти хакеры, добытая ими информация оказалась правдивой, поскольку после ее обнародования последовали увольнения.

Что касается звучаших из США обвинений в том, что это были российские хакеры, то Путин подчеркнул, что доказать это невозможно.

Владимир Путин, президент РФ: «Откуда эти хакеры? Может, кто-то из дома на диване. Откуда уверенность в том, что эти хакеры из России, а не из другой страны?»

Также Путин посоветовал проигравшим в США демократам не искать виноватых на стороне.

Владимир Путин: «Я уже говорил, что проигравшая сторона ищет виноватых на стороне. Лучше бы искали эти проблемы в себе».

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