Путин посоветовал демократам США не искать виновных на стороне

В результате хакерской атаки на сервера Демократической партии США была вскрыта важная информация о манипуляциях общественным мнением, заявил Владимир Путин на большой
пресс-конференции.
Что касается звучаших из США обвинений в том, что это были российские хакеры, то Путин подчеркнул, что доказать это невозможно.
Владимир Путин, президент РФ: «Откуда эти хакеры? Может, кто-то из дома на диване. Откуда уверенность в том, что эти хакеры из России, а не из другой страны?»
Владимир Путин: «Я уже говорил, что проигравшая сторона ищет виноватых на стороне. Лучше бы искали эти проблемы в себе».
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