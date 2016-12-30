Высылаемые из США российские дипломаты не могут купить билеты

Российские дипломатические работники, которых правительство США высылает из страны, рискуют не уложиться в отведенные им 72 часа.
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Администрация уходящего президента США Барака Обамы объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов. Им дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. В своем заявлении Обама назвал сотрудников посольств «разведчиками» и подчеркнул, что Америка не ограничится этими мерами.
В черный список включены также шесть физических лиц, а также пять ведомств и организаций, включая ФСБ и Главное разведуправление. Поводом для такого решения стали хакерские атаки, которые произошли в США перед президентскими выборами. По мнению официального Вашингтона, киберпреступники взломали сервер Демократической партии по приказу Кремля. Однако никаких доказательств этого власти США так и не предоставили.
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