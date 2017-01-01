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  • 01.01, 23:51

Детей высланных из США дипломатов пригласят на елку в Кремле

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Детей высланных из США дипломатов пригласят на елку в Кремле

Детей высланных из США дипломатов пригласят на елку в Кремле

Во время приема по случаю Нового года в США было объявлено, что дети российских сотрудников дипмиссии, высылаемых из Штатов, получат приглашение на праздничное представление в Кремле.

Детей российских дипломатических работников, чьи новогодние каникулы оказались испорчены из-за введения Вашингтоном новой серии антироссийских санкций, пригласят на елки в Кремле. Об этом заявил посол России в США Сергей Кисляк, выступая на приеме по случаю Нового года для сотрудников и гостей дипмиссии.

Сергей Кисляк, посол России в США: «Хотел бы рассказать, что все дети, возвращающиеся домой из-за санкций, приглашены на новогодние елки в Кремль».

Ранее сообщалось, что самолет с российскими дипломатами и их семьями, высланными американской администрацией, вылетел в Москву.

Напомним, 29 декабря администрация Барака Обамы приняла решение расширить антироссийские санкции якобы за «вмешательство в выборы» неких и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Персонами нон-грата было объявлено 35 российских дипломатов. На сборы им дали 72 часа. При этом у российских дипломатов возникли сложности с билетами, и за ними отправился спецборт отряда «Россия».

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва не опустится до уровня «кухонной» дипломатии и не станет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. В Кремле расценивают эти действия Белого дома, как «направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений».

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