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  • 30.12, 17:18

Выдворенных из США дипломатов заберет спецборт отряда «Россия»

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Выдворенных из США дипломатов заберет спецборт отряда «Россия»

Выдворенных из США дипломатов заберет спецборт отряда «Россия»

Российских дипломатов, которым Вашингтон дал 72 часа на то, чтобы покинуть территорию США, вместе с семьями доставит на родину специальный рейс.

Как сообщили «Интерфаксу» в администрации президента России, за дипломатами и их семьями в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента РФ.

Ранее сообщалось, что высылаемые дипработники рискуют не уложиться в отведенные им 72 часа, так как билеты на рейсы в Россию на предновогодний период раскуплены.

Вашингтон объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско. В своем заявлении уходящий президент США Барак Обама назвал этих сотрудников «разведчиками».

Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из России в ответ на действия Вашингтона. Президент пояснил, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не собирается опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии.

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