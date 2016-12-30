#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.12, 15:47

Путин решил не высылать американских дипломатов

20 комментариев
  • Фото РИА Новости, Сергей Гунеев
Путин решил не высылать американских дипломатов

Путин решил не высылать американских дипломатов

Путин решил не высылать американских дипломатов
  • Фото РИА Новости, Сергей Гунеев

    • Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из России в ответ на действия Вашингтона, сообщает пресс-служба Кремля.

    Владимир Путин: «Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать».

    Ранее администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. В рамках санкций, в частности, 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон грата.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что действия американской стороны выглядят «как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии». Он предупредил, что ответные санкции могут нанести существенный дискомфорт США в этих же областях. При этом Песков выразил уверенность, что Владимир Путин не будет спешить с принятием ответных шагов.

    Министерство иностранных дел России со своей стороны предложило Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов в качестве ответа на действия Вашингтона.

    Новости по теме

    Выборы президента в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru