Путин решил не высылать американских дипломатов

Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из России в ответ на действия Вашингтона, сообщает
пресс-служба Кремля.
Ранее администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. В рамках санкций, в частности, 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон грата.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что действия американской стороны выглядят «как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии». Он предупредил, что ответные санкции могут нанести существенный дискомфорт США в этих же областях. При этом Песков выразил уверенность, что Владимир Путин не будет спешить с принятием ответных шагов.
выслать 35 американских дипломатов в качестве ответа на действия Вашингтона.
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