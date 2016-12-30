Песков: действия уходящей администрации Белого дома вызывают недоумение

В Кремле прокомментировали введение Вашингтоном новых антироссийских санкций и высылку из США российских дипломатов.с беспочвенными обвинениями США. А деструктивные действия уходящей администрации Белого дома в отношении России вызывают недоумение и выглядят как проявление непредсказуемой агрессии.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вызывает просто глубочайшее недоумение тот факт, что о действиях такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает решение администрация Белого дома, которой уже вот-вот уходить. Это, безусловно, выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии».
Песков также говорил и об ответных шагах, которые могут быть предприняты Россией в отношении США. При этом песс-секретарь российского президента напомнил, что действующей администрации президента США осталось работать всего три недели, цитирует ТАСС.
Дмитрий Песков: «Мы не склонны преувеличивать эффективность таких санкций. Так же, как мы не склонны преувеличивать эффективность санкций, которые озвучивались ранее. Безусловно, основанная на принципе взаимности реакция приведет к тому, что так же будет нанесен существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях. В любом случае решение в отношении таких шагов будет принимать президент России… Я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка, не думаю, что президент России будет здесь каким-то образом спешить».
Песков также выразил надежду, что «корявые шаги» уходящей администрации президента США Барака Обамы в дальнейшем будут исправлены, а Москве и Вашингтону удастся выйти на путь нормализации отношений.
В Госдуме, Совфеде и МИД РФ уверены, что новые санкции введены Бараком Обамой, завершающим свой последний президентский срок, чтобы затруднить его преемнику на посту президента США Дональду Трампу выстраивать отношения с Россией.
Напомним, в четверг президент США Барак Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций в отношении физических лиц и нескольких ведомств, в том числе ФСБ и ГРУ Генштаба РФ. А Госдеп США объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов. Действующая администрация Белого дома обвиняет Россию в причастности к кибератакам «против американской избирательной системы», которые помогли Трампу выиграть президентские выборы.
Сам избранный президент США Дональд Трамп высмеял сообщения СМИ и Демпартии о причастности «русских хакеров» к его победе на выборах. В Кремле все эти обвинения такженазвали ерундой.
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