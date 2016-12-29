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  • 29.12, 23:05

Обама подписал указ о введении новых санкций и высылает российских дипломатов из США

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Обама подписал указ о введении новых санкций и высылает российских дипломатов из США

Обама подписал указ о введении новых санкций и высылает российских дипломатов из США

Как сообщили в пресс-службе Минфина США, президент США Барак Обама ввел в силу очередной пакет антироссийских санкции из-за приписываемых России хакерских атак.

Президент США Барак Обама подписал указ, расширяющий санкции направленные против России. Речь идет о шести физических лицах и пяти ведомствах и организациях, в числе которых Федеральная служба безопасности РФ и ГРУ Генштаба РФ.

Сообщается, что в новый санкционный список включены глава ГРУ Игорь Коробов, а также другие руководители спецслужбы.

В заявлении, опубликованном на сайте Минфина США, говорится, что США ввели санкции против России за приписываемые ей «кибератаки против американской избирательной системы».

Как передает Reuters, США также высылают из страны 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско. Будут закрыты два российских дипломатических жилых корпуса в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. А сотрудникам дипмиссии РФ предписано покинуть территорию США в течение ближайших 72 часов.

В Вашингтоне сообщили, что эти меры вводятся в связи с «кампанией притеснений», которую якобы Россия проводит в отношении американских дипломатов.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что администрация уходящего президента Барака Обамы собирается «ответить России на хакерские атаки» с помощью новых экономических и дипломатических санкций. Накануне в одном из интервью госсекретарь Джон Керри заявил, что «кибератаки оказали значительное влияние» на результат президентских выборов в США.

В МИД РФ сообщения о новых санкциях назвали «„новогодним приветом“ от команды Обамы, готовящейся покинуть Белый дом». Также в ведомстве также напомнили, что Москва уже «устала от лжи про „русских хакеров“», и что введение любых ограничительных мер не останется без ответа со стороны России.

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